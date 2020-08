PV DECLARA APOIO À PRÉ-CANDIDATURA DO PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA

29/08/20 - 09:05:19

O Partido Verde oficializou, na tarde desta sexta-feira, 28, apoio à pré-candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira à reeleição. Em reunião, da qual participaram o presidente estadual da sigla, Reynaldo Nunes, e membros da Direção Executiva Municipal, além do presidente municipal do PDT, Evandro Galdino, e do próprio prefeito, o PV apresentou um conjunto de propostas relacionadas ao desenvolvimento sustentável de Aracaju para incorporação no plano de governo do pré-candidato. As proposições foram aceitas por Edvaldo.

“O apoio à pré-candidatura de Edvaldo foi uma decisão unânime da Direção Executiva do partido e que contou também com o apoio dos pré-candidatos a vereador. É uma aliança baseada em pontos programáticos, com foco no crescimento ordenado e sustentável da cidade”, declarou Reynaldo Nunes, ao apresentar ao prefeito as propostas do partido, entre elas ações relacionadas à recuperação de praças, arborização da cidade, novos investimentos em ciclovia, combate ao aquecimento global, produção de energia limpa e criação de um posto de atendimento veterinário.

O prefeito Edvaldo Nogueira se disse “muito feliz” com o apoio do PV à sua pré-candidatura. “É um importante apoio, com ideias que irão nos auxiliar em ações que tornem Aracaju uma cidade mais sustentável e moderna. Tenho compromisso com a sustentabilidade, já demos passos importantes neste sentido na atual gestão e queremos avançar muito mais. É uma aliança programática, em torno de ideias para tornar Aracaju uma cidade cada vez melhor”, afirmou,

Participaram da reunião a presidente municipal do PV, Cláudia Rodrigues, e os membros da Executiva Municipal do partido, Elisson Santana e Diego Braz, além de Iran Galvão, membro da Executiva Municipal do PDT.

Ascom PDT Aracaju