Seagri e Embrapa semiárido realizam atualização técnica sobre manejo da gliricídia

29/08/20 - 08:50:11

Capacitação propõe plantio da gliricídia para sustentação da bacia leiteira e auxílio nas ações de combate à desertificação

A produção, o manejo e a utilização de gliricídia para alimentação animal foram o tema central da capacitação online realizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa (Embrapa Semiárido) no último dia 26 de agosto. A atualização sobre o tema contempla o processo de fortalecimento das ações relacionadas ao Projeto Sergipe de Combate à Desertificação no Alto Sertão Sergipano, uma ação realizada em alinhamento com o Ministério do Meio Ambiente – MMA e Programa das Nações Unidas – PNUD, com recursos do Fundo Global para o meio Ambiente (GEF). O curso foi ministrado pelo médico Veterinário e doutor em zootecnia da Embrapa, Rafael Dantas.

A Seagri já desenvolve uma parceria exitosa com o Governo Federal, por meio da Embrapa, com a implantação do Campo de Aprendizado Tecnológico – CAT no Alto Sertão sergipano. Agora, a parceria amplia-se, disponibilizando informações sobre inovação no cultivo consorciado de gliricídia com palma forrageira, como uma das atividades no Projeto Sergipe de Combate à Desertificação. O principal objetivo é fortalecer os projetos de assentamento de reforma agrária no estado.

O Superintendente do Ibama em Sergipe, Romeu Boto, participou do evento representando o Ministério do Meio Ambiente. Ele destacou que a capacitação dá sustentação na busca de resultados. “Esta é uma capacitação com foco em resultado. O lema do Ministério do Meio Ambiente é ‘ambientalismo de resultado’ e nosso foco é ampliar os resultados que o projeto pode integrar no contexto do estado de Sergipe. Então, essa capacitação vem suprir essa carência, para que se tenha a efetividade do consórcio da gliricídia com a palma, para uma produtividade ainda maior da bacia leiteira de Sergipe”.

“Essa é uma oportunidade ímpar de fazer esse trabalho em parceria com a Secretaria da Agricultura de Sergipe, com apoio do Ministério do Meio Ambiente. Faz muito anos que não tínhamos uma parceria tão forte com a Seagri de Sergipe. Ou seja, aqui a gente tem um caso típico de uma via de dupla mão, de forma que a Embrapa aporta a informação, traz inovação tecnológica e as políticas públicas faz o micro processo de inovação chegar ao produtor”, pontua o chefe Geral da EMBRAPA Semiárido, Pedro Carlos Gama da Silva.

O secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim, reforçou a perspectiva de efetividade da capacitação. “A atualização técnica acontece num momento importante, porque antecede a fase da entrega de mais de 140 mil mudas de gliricídia, que acontecerá a partir do dia 31 de agosto. Só com a gliricídia serão beneficiadas 350 famílias neste primeiro ano. Até o final do projeto, nessa parceria com MMA, PNUD e demais entes estaduais, deverá beneficiar mais de 3 mil famílias. Em diálogo com os parceiros, entendemos a importância dessa planta, tanto no combate à desertificação quanto para a sustentação da bacia leiteira sergipana. Estamos falando de uma planta que é fixadora de nitrogênio, tem um teor de proteína considerável e é uma leguminosa que reduz o custo de produção para a cadeia leiteira”, conclui André Bomfim.

Fonte e foto Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Agricultura,