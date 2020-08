Tentativa de assalto termina com 2 pessoas mortas e 3 feridos em povoado de Itabaiana

29/08/20 - 09:54:59

Uma tentativa de assalto ocorrido na noite desta sexta-feira (28) terminou com duas pessoas mortas e três feridos no município de Itabaiana.

As primeiras informações são de que quatro homens, utilizando duas motos, se aproximaram e entraram em um Bar localizado no povoado Mangueira. De arma em punho, eles anunciaram o assalto e mandaram que todos deitassem no chão, porém um dos freqüentadores reagiu ao assalto sacando um revólver.

Houve troca de tiros e um dos assaltantes foi baleado e morreu no local. Durante o tiroteio, foram baleados Graciela Passos Santana, 24 anos, Everton Gonzaga Santos, 33 anos, José Santos Freire, 28 anos.

Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional de Itabaiana, porém uma das mulheres, identificada como Rosicleide Santos da Silva, 32 anos, não resistiu e morreu a caminho do hospital.

A polícia militar esteve no local e acionou o IML a polícia criminalística.

Com informações do ITNET