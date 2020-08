FESTA DO VAQUEIRO QUE SERIA REALIZADA EM PORTO DA FOLHA É CANCELADA

30/08/20 - 12:35:44

A Festa do Vaqueiro do município de Porto da Folha, que seria realizada no mês de setembro, não acontecerá este ano.

A informação foi divulgada, neste sábado (29), pelos organizadores do evento. Segundo eles, o motivo do cancelamento é pandemia do novo coronavírus.

O evento iria completar 50 edições. Mas em virtude do grande número de presentes foi cancelado para evitar aglomerações.