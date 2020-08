FIGUEIRENSE E CONFIANÇA FICAM NO EMPATE E 0X0 NA 6ª RODADA DA SÉRIE B

30/08/20 - 12:29:42

O Confiança foi até Florianópolis, em Santa Catarina para enfrentar a equipe do Figueirense pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida marcou a estreia do técnico Elano no comando da equipe catarinense. Já, o clube sergipano estava sem a presença do técnico Matheus Costa que foi diagnosticado com a Covid-19.

No primeiro tempo, a partida foi muito disputado no meio de campo. As duas equipes se estudaram bastante. E poucas jogadas de perigo foram criadas no decorrer do jogo. Na segunda etapa, a equipe do Confiança voltou melhor e começou a propor a partida. E alguns momentos assustou a defesa do Figueirense. A melhor jogada da partida foi do time azulino que acertou a trave do goleiro catarinense após chute do atacante Ari Moura. Mas, a partida acabou ficando no empate em 0x0.

Em cinco jogos, o Confiança soma apenas três pontos e até o momento é 18ª do Campeonato Brasileiro da Série B. A próxima partida será na terça-feira (01), às 21h30, contra o Vitória-BA, na arena Batistão, em Aracaju. Já, o Figueirense terá pela frente o Náutico, às 21h30, nos estádio dos Aflitos, em Recife-PE.

Fonte FSF

Foto: Mikael Machado