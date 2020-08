PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE PROPRIÁ, Dr. VALBERTO ANUNCIA O VICE NA CHAPA

O pré-candidato a prefeito de Propriá Dr. Valberto anunciou que seu pré-candidato a vice será Rafael Sandes, do PDT

O médico e ex-secretário de Estado da Saúde Dr. Valberto (MDB) está firme na sua pré-campanha para prefeito de Propriá e neste sábado, 29, anunciou o seu pré-candidato a vice para disputar as eleições. “O nosso processo de escolha do pré-candidato foi ouvindo a população, discutindo com diversos partidos e lideranças. Foi um processo difícil, pois tinham vários nomes fortes no município, pessoas que considero e respeito, dentre eles o Rafael Sandes do PDT, que é um rapaz que vem participando da política de Propriá ativamente e nesse momento é o nome que se apresenta com maior força e intensidade”, explicou Dr. Valberto.

O professor Rafael Sandes, foi secretário de Educação de Propriá, onde obteve vasta experiência nessa pasta que é uma das preocupações do Dr. Valberto, pois é uma área complexa que precisa de atenção para melhorar os índices educacionais do município. “A saúde e a educação são os pilares para o desenvolvimento das pessoas e de uma cidade e é com a união de nossas experiências nessas duas áreas que estamos trabalhando desde já a esperança na mudança que nossa cidade irá alcançar. Não podemos continuar como está e nem retroceder. Nosso município e o nosso povo anseiam e merecem serem cuidados com carinho”, enfatizou.

Fonte e foto assessoria