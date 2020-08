SHOPPINGs RIOMAR E JARDINS MANTÉM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO EM ARACAJU

30/08/20 - 12:00:58

Os shoppings Jardins e RioMar Aracaju mantêm o funcionamento de segunda a sábado, das 12h às 20h, permanecendo fechados no domingo. As exceções são os restaurantes, que passam a funcionar de segunda a sábado das 12h às 22h, e no domingo abrem a partir das 12h. As agências bancárias voltam a funcionar, de acordo com a programação das respectivas instituições financeiras. Cinemas, parques e demais operações de lazer permanecem fechados.

A manutenção do período reduzido atende a um pleito dos lojistas que, em virtude da pandemia, optaram por deixar os turnos da manhã e noite limitados, embora o Poder Público tenha autorizado a ampliação a partir desta sexta-feira, 28 de agosto.

Confira como está sendo o atendimento nos dois principais shoppings de Sergipe:

Shopping Jardins

Lojas, quiosques, alimentação e lotérica: segunda a sábado, das 12h às 20h;

Restaurante Tio Armênio: segunda a sábado, das 12h às 22h, domingo das 12h às 18h;

Restaurante Senzai: segunda a sábado, das 12h às 22h, operando no domingo apenas com delivery a partir das 12h;

Restaurantes Azougue e Austrália: segunda a sábado, das 12h às 20h;

GBarbosa: segunda a sábado, das 7h às 21h, e no domingo, das 7h às 20h;

Correios: segunda a sexta-feira, das 12h às 18h30;

Cinemas, parques e demais operações de entretenimento: fechados.

RioMar Aracaju

Lojas, quiosques, alimentação e lotérica: segunda a sábado, das 12h às 20h;

Restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero: segunda a domingo, das 12h às 22h;

GBarbosa: segunda a sábado, das 8h às 21h, e no domingo, das 8h às 18h;

Ceac, cinemas, parques e demais operações de entretenimento: fechados.

Da assessoria

Foto: Filippe Araújo