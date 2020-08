AEROPORTO DE ARACAJU VOLTA A OPERAR VOOS DIRETOS PARA SALVADOR

31/08/20 - 06:04:32

A partir desta segunda-feira (31), o Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria volta a operar com voos diretos para Salvador (BA). As duas cidades serão conectadas por seis voos semanais, todos operados pela companhia aérea Passaredo.

O terminal sergipano mantém todas as medidas de combate à infecção do novo coronavírus.

De acordo com a divulgação do cronograma de voos no Aeroporto Santa Maria, Sergipe contará, no mês de setembro, com oito voos diários, interligando os grandes centros econômicos do Brasil ao estado e favorecendo a retomada econômica, especialmente a partir da atividade turística. A Latam atuará com voos diários para Brasília e Guarulhos; a Gol irá operar com voos diários para Brasília, Rio de Janeiro e Guarulhos; a Azul fará o trecho para Recife e a Passaredo terá voos diários para Salvador.

Além de ter de volta os voos reduzidos devido à pandemia, Sergipe conseguiu ampliar as operações que interligam os principais centros do Brasil, com grande destaque para a estreia da Passaredo Linhas Aéreas, prevista para o próximo dia 31 de agosto, entre Aracaju-Salvador, com voos diários de ida e volta. A vendas de passagens e realização de check-ins desta companhia acontece através dos balcões de atendimento da Gol.

Para o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, o aquecimento da malha aérea no estado se dá no momento de reabertura das atividades do turismo de lazer, e será importe para abastecer a demanda turística. “Neste novo normal, o setor hoteleiro, bares e restaurantes estão retomando suas atividades seguindo protocolos de segurança, bem como a reabertura dos espaços públicos. Essas pontes aéreas com os principais centros emissores de turistas são muito importantes”, afirmou Sales Neto.