Aluna da rede pública é a única sergipana classificada para a Olimpíada Brasileira

31/08/20 - 10:29:26

Segundo o calendário da competição, a próxima fase está agendada para o dia 12 de dezembro de 2020.

A estudante Joana Evanny Santos Dias, do 2º ano do ensino médio do Colégio Estadual Dr. Garcia Filho, em Umbaúba, se destacou como a única aluna da rede pública de Sergipe classificada para a Olimpíada Brasileira de Química (OBQ 2020). Segundo o calendário da competição, a próxima fase está agendada para o dia 12 de dezembro de 2020.

A aluna, de apenas 16 anos, estuda no Garcia Rosa desde 2015. Ela conta que desde criança se interessa pela área das Ciências. Em seu histórico de eventos científicos, ela já participou da Cienart, Olimpíada Sergipana de Química e Olimpíada Nacional de Ciências. A jovem afirma que a escola pública teve um papel importante nessa sua conquista. “Estou muito feliz em participar desse evento em nível nacional, competindo com alunos de todo o Brasil. A escola sempre nos incentiva bastante a participar de olimpíadas e feiras científicas. A professora de Química, Darcylaine nos dá aulas fora da grade curricular, um grande reforço direcionado a essa competição”, disse.

Joana Evanny é orientada pela sua professora, Darcylaine Vieira Martins, que tem motivado seus alunos a manterem o ritmo de estudos. A educadora explica que a estudante foi uma das medalhistas da Olimpíada Sergipana de Química (Osequim) em 2019, competição que é classificatória para a Olimpíada Brasileira de Química (OBQ). “Todos os anos a Osequim acontece no 1º semestre, mas neste ano, por conta da pandemia, não foi realizada; e a coordenação classificou os medalhistas do ano passado para a OBQ deste ano”, disse.

Na Osequim de 2019, a única escola da rede estadual com alunos medalhistas foi o Colégio Estadual Dr. Garcia Filho, com três estudantes: Joana Evanny, Jian Nascimento dos Santos e Lukas Santos de Jesus, sendo que estes dois últimos já são universitários e não poderão mais participar da Olimpíada Brasileira de Química. Por conta disso, a única participante será Joana Evanny.

Preparação

A preparação da aluna começou muito cedo. “Antes mesmo de sair o calendário da Olimpíada, nós formamos grupos de estudos com todos os alunos interessados em participar da competição. A Joana tem grandes chances. Ela gosta muito de exatas; é bastante esforçada, participa de feiras de ciências e é a primeira menina de nossa escola a se classificar em uma competição cientifica”, afirmou Darcylaine Martins.

A coordenadora do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil, do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Seades/Dase), da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), Danielle Virginie, disse que tem acompanhado o trabalho que a professora Darcylaine tem desempenhado com os alunos na preparação para a participação das Olimpíadas Científicas, mesmo com a suspensão das aulas presenciais. Danielle, que já foi professora de Joana Evanny, afirmou que a aluna tem muito potencial em várias áreas, além da Ciência. “Ela tem uma veia artística muito aflorada, canta muito bem, toca instrumentos, fala inglês com fluência, e tem uma grande paixão pela Química. Fico muito feliz ao ver esse amadurecimento dela, e de verificar o quanto a escola e professores como Darcylaine são imprescindíveis para impulsionar e inspirar esses alunos”, disse.

Para Jorge Monteiro, técnico responsável pelas Olimpíadas Científicas no Seades/Dase, a classificação de Joanna Evanny é a comprovação de que os alunos da Rede Pública conseguem alcançar êxito em qualquer competição olímpica cientifica. “Basta que haja as condições necessárias. Nós estamos empenhadíssimos na divulgação desses eventos, para que haja uma maior participação das nossas escolas. A presença de Joanna Evanny, entre alunos dos mais renomados colégios de Sergipe, é uma prova fiel da força dos nossos estudantes e dos nossos professores”, declarou.

