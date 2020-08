Banco do Nordeste e Sebrae avançam em cooperação técnica em Sergipe

31/08/20 - 09:11:17

O Banco do Nordeste avançou no cumprimento do acordo de cooperação técnica com o Sebrae-SE, no âmbito das ações realizadas pelo Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter), nos territórios Sul Sergipano, Alto Sertão, Centro Sul Sergipano, Médio, Baixo São Francisco e Agreste das Serras Sergipanas. Agentes de desenvolvimento do Sebrae foram capacitados, em agosto, e conheceram as facilidades do cadastro digital e de linhas de crédito do BNB voltadas para micro e pequenas empresas (MPEs).

Firmado em 2019, o acordo entre o Sebrae-SE e o Banco tem como foco os micro e pequenos empresários dos municípios sergipanos. Para isso, as instituições realizam ações conjuntas como ampliação de capacitação para MPEs, pesquisas junto aos segmentos de varejo e desenvolvimento de soluções para educação financeira.

O acordo integra outros dois programas: o Programa Líder, do Sebrae, e o Programa AgroNordeste, do Governo Federal. Representantes do programa Líder também têm participado de encontros e recebido capacitações ministradas por agentes de desenvolvimento e gerentes de negócios do Banco do Nordeste.

O gerente de Desenvolvimento Territorial do BNB em Sergipe, Lenin Falcão, afirma que o acordo prevê a identificação de polos e vocações econômicas, por meio de ações que envolvem pesquisas, capacitações e ampliação do crédito para micro e pequenos empresários. “Percebemos que as duas instituições já desenvolvem trabalhos dentro de atividades econômicas similares, em territórios de destaque no Estado. A ideia é somar esses esforços, trazer ações já desenvolvidas e potencializá-las dentro do acordo”, explica.

O gerente da Unidade de Atendimento Coletivo (UAC) do Sebrae-SE, Pedro Fiscina, ressalta que o acordo reflete os compromissos das instituições com o crescimento das MPEs. “A parceria com o Banco do Nordeste já tem uma boa história. Acredito que tanto o BNB quanto o Sebrae são instituições que fomentam fortemente o desenvolvimento das micro e pequenas empresas no estado de Sergipe”, afirma.

Banco do Nordeste