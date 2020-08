Case divulga calendário de entrega domiciliar de medicamentos em setembro

31/08/20 - 06:44:15

O Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) divulgou nesta sexta-feira (28), o calendário de entrega domiciliar de medicamentos para os usuários residentes no município de Aracaju.

Segundo a coordenadora de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Juliana Oliveira, o Centro possui atualmente 7.667 pacientes cadastrados. E a entrega domiciliar foi expandida para todos os usuários da capital como medida de prevenção a aglomerações que ocorreriam com a retirada presencial de medicamentos.

As entregas ocorrerão em três blocos. O primeiro acontecerá entre 1º e 11 de setembro, contemplando os pacientes que receberam o medicamento no período de 3 a 14 de agosto. O segundo bloco será executado de 12 a 20 de setembro, beneficiando os usuários que receberam os produtos entre 17 a 24 deste mês e o terceiro será feito de 21 a 30 de setembro para os pacientes contemplados entre os dias 25 e 31 em agosto.

De acordo com a coordenadora, os usuários que moram no interior do estado continuam a ser assistidos pelo Serviço de Atendimento ao Preposto (SAP), para descentralizar, paulatinamente, os serviços do Case e ampliada para todos os municípios durante a pandemia do novo coronavírus.

Informações e foto SES