CES/SE APOIA CAMPANHA DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE PARA GARANTIR RECURSOS

31/08/20 - 15:16:39

O Conselho Estadual de Saúde (CES/SE) apoia a campanha da Petição Pública: “Você vai deixar o SUS perder mais R$ 35 bilhões em 2021?”. Esta petição é uma iniciativa do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e visa não deixar o governo federal reduzir em R$ 35 bilhões o orçamento da Saúde no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) 2021 da União.

Em 2021, a regra do orçamento emergencial para enfrentamento à pandemia não existirá mais, isso quer dizer, vai voltar a vigorar a Emenda Constitucional 95/2016, que congelou os investimentos em saúde e demais áreas sociais até 2036. “Precisamos nos engajar nessa luta pela garantia dos recursos do SUS em 2021, por isso devemos assinar a petição e divulgá-la para que todos os usuários do SUS assinem”, explicou a presidente do CES/SE, Sheyla Andrea dos Santos.

No dia 06 de agosto, o presidente do CNS, Fernando Pigatto, participou de uma reunião online com os conselheiros estaduais e municipais de Saúde de Sergipe e já antecipou o reforço sobre a Petição Pública. Em 11 de agosto, o CES/SE participou do lançamento da Petição Pública com o CNS. “Na última quinta-feira, 27, nos reunimos com as Mesas Diretoras dos Conselhos Regionais de Saúde de Sergipe (CRS) e reforçamos sobre o apoio da petição e a sua ampla divulgação nos conselhos municipais e nas comunidades”, informou Sheyla.

Assine a petição: https://www.change.org/p/peti%C3%A7%C3%A3o-p%C3%BAblica-voc%C3%AA-vai-deixar-o-sus-perder-mais-r-35-bilh%C3%B5es-em-2021?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=9d08fff0-d589-11ea-a727-01675424198d

Por Gleydiomar Góis

Foto: Freedman de Souza