Covid-19: Sergipe tem a menor taxa de crescimento no país

31/08/20 - 16:16:32

O Observatório de Sergipe, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, divulga mais um boletim “Covid-19: Sergipe e Território Nacional”, com informações atualizadas até 30 de agosto. Os destaques de hoje são:

Nos últimos sete dias Sergipe teve a menor taxa de crescimento médio de casos do país (0,4%), seguido de perto por Alagoas (0,5%) e Rio Grande do Norte (0,6%).

Por cinco semanas epidemiológicas (S) seguidas houve redução no número de novos casos e óbitos em relação a semanas anteriores. Na semana epidemiológica que se encerrou sábado (S 35), foram 2 mil casos, frente a 2,6 mil casos da S 34. Já os óbitos caíram de 9 para 5,4. Por causa de notificações atrasadas, os valores de óbitos, principalmente das últimas semanas, costumam ser revistos, e, por isso, analisados com cautela;

A maioria dos novos casos e óbitos continua sendo do interior, porém, com o recrudescimento da epidemia, essa diferença entre interior e Região Metropolitana de Aracaju caiu nas últimas duas semanas. Na S 35, 61 % dos novos casos e 55% dos óbitos foram do interior do estado. Foram 801 novos casos na Região Metropolitana de Aracaju e 1.227 no interior e, respectivamente, 17 e 21 óbitos.

Fonte Observatório de Sergipe