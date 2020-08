CPTRAN flagra 23 condutores com sintomas de embriaguez e 2 presos no fim de semana

31/08/20 - 06:23:16

Com a abertura de bares e liberação das praias para o banho, o movimento foi intenso e o número de veículos nas rodovias foi grande e, por conta disso, foram registrados vários acidentes em Aracaju.

A CPTRAN, órgão de trânsito da Polícia Militar de Sergipe atuou de forma intensa neste ultimo fim de semana com várias operações nos corredores de trânsito da Capital.

Durante a operação foram realizados 307 testes de elitometro (bafômetro) onde 23 condutores foram autuados conforme o código de trânsito brasileiro. Desses, dois foram conduzidos a delegacia pelo crime de embriaguez.

Dos quatro acidentes registrados, em um dos casos, houve uma morte no sábado (29) na Av Melicio Machado em uma colisão de um veiculo com um poste. Foi a 16ª morte registrada no trânsito de Aracaju em 2020.

Informações e foto: CPTRAN