DEPUTADO AFIRMA QUE “O PROBLEMA DA NOSSA CIDADE É A MÁ POLÍTICA. ESTIVE LÁ”

31/08/20 - 09:52:16

Neste domingo, o Deputado Estadual, Rodrigo Valadares, por meio de suas redes sociais, veio expor as razões pelo qual rompeu com antigos aliados, até mesmo os de sua família. Segundo ele, “O problema da nossa cidade é a má política” e sabe disso porque já esteve lá.

“Toda essa turma que está aí eu conheço de perto, já ajudei muitos deles, tenho fotos com Márcio Macedo, Rogério, fiz campanha para Eduardo Amorim, já apoiei minha família duas vezes, conheço Danielle desde 2018 quando mostrava sua servitude na capanha de Valadares Filho. Conheço tudo isso de perto, vivi tudo isso, mas Deus me mostrou o que ele quer para mim”, declarou.

Rodrigo declarou ainda que o grupo político ao qual se refere, se preocupa apenas com questões de poder, deixando questões do povo do lado de fora.

“Sabe nas nossas conversas quantas vezes o seu problema esteve na mesa dessa turma? Nenhuma. A única preocupação deles é cargos, secretarias, espaços de poder, futuras eleições. Você está fora desse jogo”, desabafou. “Eu rompi com isso, rompi com minha família, porque eu sei que não é esse o caminho que Deus quer para a gente”.

Após rompimento, o pré-candidato a prefeito de Aracaju passou a ser perseguido e atacado de diversas formas.

“Depois do meu rompimento com esse velho sistema, podre, que começaram a me atacar, começaram a me chamar de radical, excêntrico e louco”. Para ele, outro exemplo de que isso acontece, de fato, refere-se ao presidente. “E as coisas estão sendo mostradas em nosso país. Foi só o nosso presidente Jair Bolsonaro romper com esse sistema podre, se eleger sem dever a cabeça a ninguém, acabar com a troca de favores, que ele começou a ser atacado”.

“Ao mesmo tempo, a gente viu que as coisas começaram a andar. Obras que há anos se arrastavam estão sendo entregues, a água está vindo para o nordeste, na nossa maior crise o governo mandou muito dinheiro para os estados, fez auxílio emergencial, está melhorando a vida dos brasileiros”, complementou.

Para finalizar, Rodrigo Valadares deixa um conselho para os eleitores, pois sabe que o poder de mudança está, de início, com o povo.

“A única maneira de a gente acabar com a bagunça em nossa cidade, é acabando com isso. A velha prática tem que acabar e depende da gente”, finalizou.

Fonte: Assessoria