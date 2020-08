HOSPITAL SÃO JOSÉ RECEBE RESPIRADORES DO PAPA FRANCISCO

31/08/20 - 06:08:33

A luta contra a pandemia da Covid-19, em Sergipe, acaba de receber um expressivo apoio material do Papa Francisco. O Hospital São José, em Aracaju, uma instituição gerida pelas Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, recebeu, sexta-feira (28), dois respiradores e um aparelho de ultrassom, doados pelo Pontífice, que vem manifestando sua preocupação com as famílias brasileiras. Os equipamentos chegaram ao hospital por meio da Nunciatura Apostólica.

O arcebispo metropolitano de Aracaju, dom João José Costa, participou do ato de entrega e bênção dos equipamentos, ao lado da diretoria e de colaboradores do hospital. Acolhida com grande emoção, a doação chegou pelas mãos do Dr. Paolo Taccone, médico da Hope Onlus, uma ONG italiana especializada em projetos humanitários em saúde e educação.

Desde o início da pandemia, o Papa Francisco vem doando equipamentos, testes e recursos financeiros para hospitais, e para um fundo de emergência criado por ele para ajudar as nações mais afetadas pela crise sanitária. Dezenas de respiradores foram doados para hospitais na Itália e no Oriente Médio, bem como para outros países.

Com quase 60 anos de fundação, o Hospital São José é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, assistencial e filantrópico, reconhecida pela União, Estado e Município, prestando relevantes serviços médico-hospitalares às pessoas carentes do nosso Estado, que são atendidas através do SUS, através de convênios celebrados com o Município de Aracaju. Está localizado na Avenida João Ribeiro, 846, bairro Santo Antônio. Durante a pandemia, o hospital mantém um atendimento diferenciado (24 horas) para pacientes com síndrome gripal.

Arquidiocese de Aracaju