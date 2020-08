IML RECOLHE 19 CORPOS NAS ÚLTIMAS 72 HORAS NO ESTADO DE SERGIPE

31/08/20 - 07:16:18

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu 19 corpos neste final de semana, todos por mortes violentas. Foram registrados seis homicídios, vitimas de acidente de veículos, queimadura, queda da própria altura e ainda uma morte a esclarecer.

Veja a relação

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por acidente de trânsito em Indiaroba;

Luiz Fernando Batista Ribeiro, 31 anos, corpo recolhido em Poço Verde, causa morte a esclarecer;

José Laerte Gomes Nunes, 33 anos, morte por acidente de trânsito em Japoatã;

Delverly Franca Batista, 21 anos, vitima de homicídio no município de Nossa Senhora do Socorro;

Antônio Libânio dos Santos, 60 anos, corpo recolhido no HUSE em Aracaju, vitima de queimadura;

Marcos Antônio Santos, 20 anos, corpo recolhido no HUSE em Aracaju, vitima de homicídio;

Waltemir de Oliveira, 48 anos, corpo recolhido no Hospital Regional de Itabaiana, mais uma vitima de homicídio;

Maria Luciene Santos, 37 anos, corpo recolhido no HUSE em Aracaju, morte por ação contundente em ocorrência no município de Maruim;

José Vando de Jesus Santos, 26 anos, morte por arma de fogo em Boquim;

Adiclésio Hora dos Santos, morte por acidente de Trânsito em Itaporanga d’Ajuda;

Wedson Santos, 35 anos, corpo recolhido no HUSE em Aracaju, morte por queda da própria altura;

Ana Kely Ramos Silveira, 48 anos, vitima de acidente trânsito, na Rodovia dos Náufragos, Povoado Robalo em Aracaju;

Corpo sem identificação, sexo masculino, recolhido no HUSE em Aracaju, morte por queda da própria altura em ocorrência no município de Nossa Senhora do Socorro;

José Henrique Conceição, 41 anos, corpo recolhido na Rua Barão do Rio Branco em Maruim, causa morte indeterminada;

Ronaldo Souza Santos, 39 anos, homicídio no Bairro Bom Jardim em Campo do Brito;

Corpo sem identificação, sexo masculino, assassinado no Povoado Mangueira em Itabaiana;

Rosicleide Santos da Silva, 31 anos, corpo recolhido no Hospital Regional de Itabaiana, vitima de homicídio;

Eduardo Monteiro da Silva, 34 anos, corpo recolhido no HUSE em Aracaju, vitima de arma de fogo no município de São Cristóvão;

Alina Argolo, 81 anos, corpo recolhido no HUSE em Aracaju, morte por queda da própria altura.

Com informações do IML de Sergipe