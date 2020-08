Maria garante mais verbas para investimento em educação e compra de máquinas

31/08/20 - 08:14:33

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) conseguiu assegurar mais R$ 20 milhões de recursos extras para diversos municípios do Estado de Sergipe. Do montante, são 10 milhões para aquisições de veículos e maquinários via Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf) e mais R$ 10 milhões pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para investimentos em ações voltadas à educação. O objetivo, adiantou Maria, é garantir viabilizar a retomada de crescimento dos municípios que muito têm sofrido com o impacto da pandemia.

“Agora que o Covid-19 já está controlado em Sergipe, precisamos estimular a retomada de crescimento dos municípios, criando condições para que as Prefeituras possam avançar na prestação dos serviços públicos essenciais para a população”, disse a senadora, observando que os efeitos da crise trouxeram à luz o despreparo dos entes para enfrentar o novo cenário. “Daí a necessidade de estarmos irmanados com o propósito de contribuirmos nesse processo para que o nosso povo sofra o menos possível”.

Para ela, a aprovação do Fundeb, tornando-o permanente, além de garantir mais recursos, oportunizará aos municípios melhorar as condições na oferta dos serviços educacionais. “A pandemia nos mostrou o longo caminho que a educação tende trilhar no pós-pandemia, especialmente nos municípios mais pobres, onde antes de acessar as novas tecnologias, há questões básicas a serem vencidas, como transporte, alimentação e estruturas física e material adequadas. É preciso estar preparado para a modernização que teremos na educação e começar a cuidar da base é essencial”, ensinou a senadora sergipana.

Os recursos

Diversas Prefeituras serão contempladas e no bojo há recursos para aquisição de veículos, como ônibus escolares, caminhões frigoríficos; equipamentos e maquinários como tratores e retroescavadeiras; além de verba para pavimentação de ruas e aquisição de mobiliários para escolas, utensílios para as cozinhas das unidades escolares, materiais esportivos, instrumentos musicais e vários outros.

Já antes de começar a pandemia, em meados de março passado, a senadora Maria do Carmo já havia garantido um montante vultoso de recursos para o Estado de Sergipe e para muitos municípios visando a implementação de ações de enfrentamento ao Covid-19. “A nossa preocupação sempre foi a de tentar minimizar esses efeitos para que os sergipanos fosse o menos afetado possível, pois sabíamos das dificuldades que os gestores enfrentam para manter a situação a mais controlada possível”, afirmou.

Fonte e foto assessoria