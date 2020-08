Número de investidores e volume financeiro assessorado cresce em Sergipe

31/08/20 - 12:24:37

A pandemia de Covid-19 instaurou no Brasil e no mundo uma grande preocupação com a economia, mas quando o assunto é área de investimentos em Sergipe, Wilden Junior, sócio da BP Investimentos, escritório que faz parte do G20 da XP Investimentos, comemora. Segundo ele, o mês de julho obteve recorde de aportes financeiros feitos pelos clientes. Neste período também subiu o número de investidores. Em Aracaju, no respectivo mês, o aumento de capital assessorado foi de 18,4%.

De acordo com Wilden esse resultado positivo se deve a assessoria mais próxima. “Percebemos que o cenário desafiador exige uma assessoria personalizada, profissional e mais próxima. Por isso crescemos tanto nos últimos meses”, afirma.

Para o assessor de investimentos, neste momento há dois tipos de clientes. “Estamos assessorando os antigos e os mais novos. Os antigos por já terem vivido alguns momentos de estresse como a greve dos caminhoneiros, eleição e a operação Lava jato têm um comportamento muito melhor e entendem que não devem entrar em pânico no curto prazo. Os novos investidores necessitam de mais explicações, onde buscamos transmitir o máximo de conhecimento para que a pessoa possa passar por esse momento de forma tranquila. Mas em geral podemos dizer que estou muito feliz, pois a maioria dos clientes aproveitou para investir mais e quem não fez isso também segurou suas aplicações e não saiu realizando prejuízo em meio ao pânico”, explica.

Com mais de uma década de experiência no mercado, Wilden aconselha quem ainda não entrou para o grupo dos investidores. “Para quem realmente não tem nada de conhecimento na área, é preciso estudar um pouco de educação financeira e como funcionam os investimentos. Mas na verdade, quase todo mundo investe, a pessoa só não vê isso como um investimento. Se você tem dinheiro na poupança, no banco aplicado em algum título você já está investindo, então é muito importante tentar conhecer as outras opções que existem e que irão proporcionar um resultado melhor para seu dinheiro”, finaliza.

A BP Investimentos em Sergipe também celebra uma nova fase, a sede que agora fica no Neo Office Jardins, localizado na Avenida Dr. José Machado de Souza, n° 220, sala 213 no Bairro Jardins em Aracaju. Para conhecer o escritório é só agendar uma visita no (79) 3142-0896.

Fonte e fotos: Jornalista Rodrigo Alves.