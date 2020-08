Pauta de sessão remota na Alese desta terça está definida

31/08/20 - 16:45:58

Os deputados estaduais voltam a se reunir, em ambiente misto, na manhã desta terça-feira (01) em mais uma sessão remota, por conta do novo coronavírus (COVID-19). Na tarde dessa segunda-feira (31), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), em entendimento entre os líderes da situação e da oposição, definiu a pauta de votação para a sessão deliberativa de amanhã.

De autoria do deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) será apreciada e votada a indicação em que ele solicita ao prefeito de São Cristóvão que sejam realizadas obras de saneamento básico e calçamento das ruas São Paulo e São Francisco, localizadas no bairro Tijuquinha.

Kitty Lima

De autoria da deputada Kitty Lima (Cidadania) serão apreciadas três indicações: na primeira delas ela solicita ao prefeito de Aracaju que seja providenciada a instalação de redutores de velocidade na Rua Francisco Roque dos Santos (antiga Rua D), localizada na Aruana (Zona de Expansão), loteamento Jatiuca;

Na segunda indicação Kitty Lima faz um apelo ao Comandante do Corpo de Bombeiros Militar para que seja dado procedimento à formatura da turma de Bombeiros Militares que já concluíram o curso de formação e estão em escalas de trabalho da Corporação.

Por fim, em uma terceira indicação, Kitty apela ao prefeito da Barra dos Coqueiros no sentido que seja instalado um Sistema de Iluminação, com as devidas manutenções periódicas, na Rodovia SE-100.

Capitão Samuel

Também serão apreciadas e votadas quatro indicações de autoria do deputado estadual Capitão Samuel (PSC). Na primeira delas ele solicita ao governador que seja reconhecida a essencialidade dos cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à Segurança Pública, bem como que seja realizado um plano de retorno destas atividades em Sergipe;

Samuel também solicita ao governador que seja disponibilizado um auxílio de crédito exclusivo às empresas/motoristas que prestam serviço de transporte escolar em Sergipe; em sua terceira indicação ele apela pela convocação dos candidatos aprovados no concurso para o cargo de Guarda de Segurança do Sistema Prisional do quadro permanente de pessoal efetivo do Poder Executivo Estadual, edital nº 06/2018.

Em sua quarta e última indicação, Capitão Samuel propõe ao governador que seja ampliado para um ano o prazo de inspeção de direção veicular realizada nos transportes escolares, enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública, no Estado de Sergipe.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: Jadílson Simões