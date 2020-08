PC PRENDE DOIS RESPONSÁVEIS POR ROUBO DE VEÍCULOS EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

31/08/20 - 16:32:35

Neste final de semana, policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) localizaram e prenderam mais dois homens responsáveis por roubos de veículos ocorridos no povoado Estiva, em Nossa Senhora do Socorro. Os suspeitos são Lucas Santana Santos, conhecido como “Baixinho”, de 24 anos, e João Paulo dos Santos, 22.

Segundo o Delegado Kassio Keliton, diretor da unidade, a prisão foi decorrente do crime no qual a dupla subtraiu, mediante ameaça com emprego de arma de fogo, uma motocicleta. O crime aconteceu em 25 de maio deste ano, no Rancho 3M, localizado no município de Nossa Senhora do Socorro. Após o roubo, os suspeitos teriam ameaçado a vítima e testemunhas, por terem sido reconhecidos no ato criminoso.

Nesta semana, quatro prisões foram efetuadas pela unidade policial, envolvendo ladrões de veículos moradores do povoado. “A ação policial desta semana reforça o compromisso da Polícia Civil com a sociedade sergipana e com aquela pequena comunidade”, enfatizou o delegado.

A Polícia Civil reforça que qualquer situação que envolva subtração de veículos, a informação deve ser repassada imediatamente para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), por meio do telefone 190, ou pelo Disque-Denúncia, no telefone 181. “Temos uma equipe de prontidão da Polícia Civil nos momentos em que esses crimes mais acontecem. Atuamos juntos com a Polícia Militar, que tem equipes nas ruas a todos momentos e todos agem imediatamente, assim que recebem informações”, explicou o delegado.

Fonte e foto SSP