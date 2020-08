PESQUISA DATAFORM EM LAGARTO MOSTRA VANTAGEM DO PRÉ-CANDIDATO SÉRGIO REIS

31/08/20 - 09:01:56

O mesmo instituto que acertou a eleição municipal em Lagarto no ano de 2016 divulgou pesquisa nesta segunda-feira (31). Segundo o Dataform, um dos institutos mais respeitados do nordeste, se as eleições fossem hoje, Sérgio Reis, do MDB, estaria eleito com 31,42% dos votos. A pesquisa foi registrada sob o número SE-08414/2020.

A pesquisa foi realizada nos dias 25, 26 e 27 de agosto, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,8%. Foram 40 localidades pesquisadas pela equipe do Dataform, que levou os formulários aos moradores dos quatro cantos de Lagarto.

Sérgio Reis aparece como primeiro colocado, com 18,20% das intenções de voto, a segunda é Hilda de Gustinho, atual prefeita de Lagarto, com 16,46% das intensões de voto.

Na pesquisa induzida, aquela em que o entrevistador fala os nomes dos pré-candidatos, o resultado favoreceu mais a Sérgio Reis, com 31,42%, seguido de Hilda de Gustinho com 18,95%. Ibraim Monteiro chegou aos 11,31% e Nininho Bolo Bom conseguiu 4,57%, seguido de Flamarion com 1,66%.

De acordo com o Instituto, a maior rejeição foi para Ibraim Monteiro (16,70%), seguido de Hilda Ribeiro (16,48%) e em terceiro lugar Sérgio Reis (15,46%). Flamarion teve 10,87% e Nininho Bolo Bom ficou com 9,04%.

Da assessoria