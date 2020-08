PM PRENDE HOMEM POR TENTAR TIRAR A VIDA DO VIZINHO COM UMA FOICE

31/08/20 - 12:49:38

O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha efetuou na última sexta-feira (28), no município de São Cristóvão, a prisão de Rafael dos Santos, 38 anos, após ele ter tentado matar um vizinho utilizando uma foice.

Os policiais realizavam rondas policiais pelo município de São Cristóvão, quando em deslocamento pelo loteamento Novo Horizonte foram solicitados e informados por um popular que um homem embriagado teria tentado tirar a vida de outro fazendo o uso de uma foice.

Com a informação recebida, os policiais começaram a realizar buscas e encontraram o suspeito, identificado como Rafael dos Santos, com a mão cortada, pois, durante o ato de tentar matar seu vizinho com uma foice, foi imobilizado e acabou se machucando.

O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde todas as medidas legais foram adotadas.

Com informações e foto da SSP