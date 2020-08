PM prende homem por violência doméstica em Nossa Senhora de Lourdes

31/08/20 - 09:17:58

Policiais da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam um homem de 29 anos, após agredir a companheira, na cidade de Nossa Senhora de Lourdes, no Sertão de Sergipe. O caso ocorreu na noite do sábado, 29.

O suspeito foi preso depois que a vítima, apresentando sinais de agressões físicas, procurou ajuda no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do município. Os militares seguiram com a vítima até sua residência, onde encontraram o agressor.

No momento da abordagem policial, o homem admitiu que havia agredido a companheira. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE