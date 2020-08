PC PRENDE MULHER FORAGIDA DA JUSTIÇA HÁ 18 ANOS POR ROUBO E ESTUPRO

31/08/20 - 14:51:29

Equipes da Polícia Interestadual (Polinter) e da Delegacia de Campo do Brito localizaram e prenderam Claudia de Jesus Andrade, na região do Agreste sergipano. Ela foi condenada judicialmente pelas práticas de roubo majorado e estupro, e estava foragida há 18 anos.

De acordo com a delegada Viviane Pessoa, as investigações foram conduzidas pela Polinter e, com o apoio das equipes de Campo do Brito, a detenção ocorreu na última sexta-feira, 28, em Moita Bonita.

A sentença condenatória foi expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Nossa Senhora do Socorro. Claudia foi detida e encontra-se à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

SSP