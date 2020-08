Presidente do TRT20 realizará Correição na 8ª Vara do Trabalho de Aracaju

A Desembargadora Presidente e Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT20), Vilma Leite Machado Amorim, iniciará no dia 8/9/2020, a Correição Ordinária na 8ª Vara do Trabalho de Aracaju.

Enquanto durarem as medidas de isolamento social para a prevenção do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as correições, no âmbito do TRT da 20ª Região, serão realizadas, em caráter excepcional, de maneira remota.

Os interessados em participar da audiência e da sessão de encerramento da Correição da Vara do Trabalho de Lagarto, para manifestar suas opiniões, reclamações ou sugestões, deverão observar as disposições previstas no Edital anexo.

Acesse o Edital de Correição.