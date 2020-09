Primeiro dia da semana pós abrir os bares, os óbitos aumentam e novos casos reduzem

31/08/20 - 20:18:25

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta segunda-feira (31), o boletim epidemiológico do coronavírus, com 113 casos e 14 novos óbitos. Em Sergipe, 72.528 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 1.857 morreram. Dos 14 óbitos, 12 estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 63.409 pacientes foram curados. Dois casos confirmados de São Cristóvão e um óbtio de Itabaianinha foram excluídos por duplicidade.

São duas mortes de Aracaju: ambos são homens, de 62 anos, com hipertensão, asma e cardiopatia; e 96 anos, com cardiopatia. Em Nossa Senhora do Socorro, três mortes: homem, 66 anos, com doença cardiovascular crônica e diabetes; homem, 90 anos, com doença renal crônica e pneumopatia crônica; e mulher, 68 anos, com doença cardiovascular. Em Propriá, dois óbitos: ambos homens, de 53 anos, com doença renal crônica; e de 75 anos, com mieloma múltiplo.

Em outros municípios, mais sete óbitos: da Barra dos Coqueiros, homem, 49 anos, com doença cardiovascular e obesidade; de Estância, homem, 70 anos, com diabetes, doença cardiovascular e obesidade; de Ilha das Flores, homem, 79 anos, com diabetes; de Japaratuba, mulher, 57 anos, com pneumopatia, diabetes e hipertensão; de Lagarto, mulher, 78 anos, com hipertensão; de Malhador, homem, 43 anos, sem comorbidades; e de Maruim, mulher, 37 anos, sem comorbidades.

Foram realizados 143.366 exames e 70.838 foram negativados. Estão internados 276 pacientes, sendo 134 em leitos de UTI (90 na rede pública, sendo 90 adultas e 0 pediátricas; e 44 na rede privada, sendo 40 adultas e 4 pediátricas) e 142 em leitos clínicos (96 na rede pública e 46 na rede privada). São investigados mais três óbitos. Ainda aguardam resultado 363 exames coletados.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net. br.