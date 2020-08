SergipePrevidência registra quase 5 mil atendimentos entre maio e julho

31/08/20 - 06:51:49

O WhatsApp foi o canal mais utilizado para realização dos atendimentos: foram 2.361 no trimestre

Atento às necessidades dos usuários, o SergipePrevidência adaptou seus canais de atendimento para seguir oferecendo suporte aos segurados durante o período de isolamento social, causado pela pandemia do coronavírus (Covid-19). A evolução do número de atendimentos realizado entre os meses de maio e julho demonstra que a adaptação foi bem sucedida: no total, 4.993 atendimentos foram realizados de forma não presencial e 718 por meio presenciais, através de totem de autoatendimento (localizado na recepção do órgão) e em serviços presenciais agendados. Ao todo, 5.711 atendimentos foram registrados no período.

O WhatsApp foi o meio mais utilizado para realização dos atendimentos: foram 2.361 no trimestre. Com 2.055 registros, a Central Telefônica foi o segundo canal mais usado, seguido do endereço de e-mail, com 577 atendimentos. Foram realizados, ainda, 445 atendimentos através do totem (recepção) e 273 atendimentos presenciais agendados. O pico nos atendimentos ocorreu no mês de junho, com 2.572 registros na soma de todos os canais. Nos meses de maio e julho, foram assinalados 935 e 2.204 atendimentos, respectivamente.

As solicitações de senha foram o tipo de serviço mais solicitado por WhatsApp, sendo 459 no total. Na Central Telefônica, no email e na recepção/totem, predominaram solicitações de informações gerais, com 1.419, 324 e 256 atendimentos, respectivamente. Nos atendimentos presenciais, a maioria dos pedidos foi relacionada a pensões, sendo 222 no total. Além destas modalidades, foram executados atendimentos ligados aos serviços de emissão de comprovante de rendimentos do Imposto de Renda, emissão de contracheques, Censo Previdenciário e Prova de Vida, entre outros.

“Temos focado no atendimento não presencial, visto que o nosso público é, em suma, pessoas que compõem o grupo de risco da Covid-19. Por isso, temos buscado profissionalizar o nosso atendimento virtualizado, para garantir que os segurados sejam bem atendidos e tenham suas necessidades realizadas da melhor forma possível, sem que precise vir até o SergipePrevidência”, explica o diretor presidente do órgão, José Roberto de Lima. Ele completa que os atendimentos realizados presencialmente, por meio de agendamento, são de serviços que não podem ser atendidos à distância, como processos de pensão, por exemplo.

Canais

Desde março, o SergipePrevidência tem feito diversos esforços no sentido de garantir um atendimento acessível e eficiente aos usuários, mesmo no período da pandemia. Além dos canais de comunicação, as informações vem sendo disponibilizadas por meio do Portal do Segurado, do aplicativo para smartphone “Meu RPPS” (disponível gratuitamente nas lojas de apps) e dos caixas eletrônicos do Banese.

Dúvidas e informações podem ser submetidas através do e-mail [email protected] ou na Central Telefônica, no número (79) 3198-0800. Para o contato via WhatsApp (só para mensagens), o número é (79) 99191-6274. O horário de atendimento, tanto do WhatsApp quanto da central telefônica, é de segunda a sexta, das 7h às 13h.