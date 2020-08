Suspeito de agredir a ex-companheira e uma amiga dela é preso no município de Arauá

31/08/20 - 13:08:40

Um homem suspeito de ter agredido a ex-companheira e a amiga dela no município de Arauá se apresentou à policia acompanhado de um advogado na manhã desta segunda-feira (31).

As informações passadas pela Polícia Civil, é de que ele é suspeito de violência doméstica e tentativa de feminicídio, em virtude das agressões praticadas no último dia 10 agosto.

Na ocasião, o homem foi até a casa da ex e a agrediu com golpes de barra de ferro e socos. Uma amiga da vítima que estava no local no momento das agressões também foi golpeada e precisou ser hospitalizada.