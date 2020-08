Suspenças comemorações presenciais da Semana da Pátria

31/08/20 - 10:57:45

Em virtude da pandemia pela Covid- 19, o Governo planeja ações para comemorar a data com atividades não presenciais

O Governo do Estado de Sergipe, por meio do Decreto Nº 40.644, suspende as solenidades alusivas às comemorações cívicas presenciais da Semana da Pátria. O decreto, publicado em 12 de agosto, no Diário Oficial do Estado, considera a declaração de emergência em Saúde Pública de importância Internacional, pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

O documento está em conformidade com o disposto nos Decretos nºs 40.560, de 16 de março de 2020, 40.567, de 24 de março de 2020, 40.577, de 16 de abril de 2020, e demais Decretos, objetivando o enfrentamento e a prevenção à epidemia causada pela Covid-19.

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura(Seduc), planeja ações para celebrar a Semana da Pátria, com atividades não presenciais, que despertem e reforcem em todos os sergipanos o orgulho e o amor pela nação.

