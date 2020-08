Técnicos da ATeG participam de treinamento sobre manejo nutricional

O manejo nutricional de vacas leiteiras foi tema do treinamento online realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE para os técnicos de campo do Programa da Assistência Técnica e Gerencial. Durante o curso, foram discutidos temas como cenário atual da pecuária leiteira e o uso de softwares para a formulação de dietas.

O doutor em Zootecnia, Anselmo Domingos Ferreira Santos, conduziu o treinamento e destacou a importância do papel do técnico para auxiliar o produtor na formulação da dieta do seu rebanho.

“É fundamental a contribuição de profissionais competentes que possam fazer uso de ferramentas como softwares modernos de formulação de dietas voltados para maximizar a eficiência nutricional do rebanho e, ao mesmo tempo, garantir o melhor retorno financeiro possível sobre os custos com alimentação, além de outras tecnologia e orientações”, explica.

Ainda segundo o professor Anselmo, a alimentação do rebanho é um dos principais custos do produtor. “A nutrição do rebanho representa uma expressiva fatia na planilha de custos de produção, muitas vezes, inviabilizando todo o negócio quando operacionalizada de forma ineficiente. Soma-se ainda aos danos promovidos pelo manejo inadequado da nutrição animal com o aumento dos custos de produção, os prejuízos relacionados ao menor desempenho reprodutivo e sanitário dos animais, menor qualidade do leite, menor ganho de peso, entre outros”.

A veterinária e técnica de campo, Pabola dos Santos Nascimentos, participou do treinamento e afirma que ajudará muito na sua atividade em campo. “Como a minha formação é Medicina Veterinária eu sinto muita dificuldade na parte nutricional. Este treinamento vai ajudar nesta dificuldade do produtor que é aproveitar o que eles têm, balancear os ingredientes de forma que a dieta propicie ao animal o que ele precisa observando todas as variáveis”, afirma.

A assistência técnica integra as ações do programa AgroNordeste, um plano de ação criado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) desenvolvido em parceria com órgãos vinculados à pasta e instituições como CNA, Senar, Sebrae, Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), Agência Nacional de Energia Brasil Elétrica (Aneel), Banco do Nordeste e o Banco do Brasil.

