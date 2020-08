TREMORES DE TERRA SÃO REGISTRADOS NO MUNICÍPIO DE CANHOBA, EM SERGIPE

31/08/20 - 12:15:33

Na noite de domingo (30) e madrugada desta segunda-feira (31), foram registrados tremores de terra no município de Canhoba. De acordo com o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os abalos foram de baixa magnitude.

As informações são de que em Canhoba, foram registrados oito tremores de terra. De acordo com o Laboratório de Sismologia (LabSis) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que monitora esse tipo de atividade no Nordeste, o maior deles foi de magnitude 1.8, considerada baixa, e ocorreu às 23h44.

Bahia – na madrugada desta segunda-feira, um novo terremoto, com magnitude de 3,5 na escala, foi registrado em algumas cidades do Recôncavo Baiano e sentidos em Amargosa, além das cidades de Brejões e Elísio Medrado.

Foto: LabSis/Divulgação