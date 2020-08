Vem aí o V Encontro Estadual da Rede Nacional de Leitura Inclusiva

31/08/20 - 11:09:52

Com o tema ‘Tecnologias Assistivas a Serviço da Inclusão’, o V Encontro da Rede de Leitura Inclusiva de Sergipe acontece entre os dias 14 e 18 de setembro, em parceria com a Rede Nacional de Leitura Inclusiva, criada e implantada pela Fundação Dorina Nowill. Nesta edição, a programação será totalmente online em função da pandemia de coronavírus.

O objetivo do evento é ampliar as oportunidades de acesso ao livro e à leitura para toda a diversidade humana. Será uma semana de diálogo e vivências literárias inclusivas, a exemplo das contações de histórias e das rodas de leitura inclusivas, oficinas de Braille, Libras, Audiodescrição, Tecnologias Assistivas, Livros Acessíveis.

A programação trará como novidade a I Exposição Virtual de Tecnologias Assistivas Facilitadoras da Leitura, protagonizada por pessoas com deficiência. Para participar, basta enviar um vídeo de até dois minutos até o dia 5 de setembro e preencher o seguinte formulário: encurtador.com.br/joNY6

O Encontro Estadual também promoverá relatos de experiências exitosas de acesso à leitura, palestras temáticas alusivas à comunicação acessível, sendo todos os eventos realizados em plataformas virtuais com ferramentas que possibilitem acessibilidade comunicacional (audiodescrição e Libras).

Várias entidades integram a Rede Estadual de Leitura Inclusiva: órgãos municipais (Aracaju e Boquim) e estaduais, bibliotecas públicas e particulares, projetos, ONGs e serviços especializados em inclusão.

O Instituto Lucas e Mariana Aribé de Acessibilidade para a Inclusão Social de Pessoas com Deficiência (Iluminar) foi a instituição que, em 2015, possibilitou a união com as demais organizações para estabelecer essa cadeia no estado.

Da assessoria