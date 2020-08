VOLUME DE CRÉDITO CONCEDIDO AUMENTOU 0,6% NO MÊS DE JULHO EM SERGIPE

31/08/20 - 16:08:40

Análise realizada pelo Boletim Sergipe Econômico, parceria do Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES) e do Departamento de Economia da UFS, com base nos dados do Banco Central, revelou que o saldo total das operações de crédito em Sergipe somou

R$ 20 bilhões, em julho deste ano.

As operações compreendem: empréstimo, financiamento, adiantamento e arrendamento mercantil, concedidas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN) que atuam no estado.

Em termos comparativos, o volume de crédito concedido apresentou crescimento de 0,6% em relação ao mês anterior, junho último. Já na comparação com julho do ano passado, observou-se aumento de 5,6%.

Distribuição do crédito em julho/2020

Do montante total de crédito concedido no mês em análise, aproximadamente R$ 15,8 bilhões foram destinados para as pessoas físicas, assinalando aumento de 5,7%, no comparativo com o mesmo mês de 2019. Essa soma representa 78,6% do total de créditos concedidos no período. Quando comparado com o mês imediatamente anterior (junho/2020), observou-se acréscimo de 0,6%.

Para as pessoas jurídicas, a tomada de crédito ficou em R$ 4,3 bilhões, abrangendo 21,4% do saldo total. Em termos relativos, observou-se leve aumento de 0,7%, em relação a junho último. Já no comparativo com julho de 2019, registrou-se crescimento de 5,2%.

Fonte: Fies