Acadêmicos de Engenharia Mecatrônica aliam teoria e prática em parceria entre Unit e SergipeTec

01/09/20 - 08:31:39

Por meio do programa de estágio, alunos podem estudar com protótipo de braço robótico

Com a missão de inspirar horizontes, a Universidade Tiradentes firma parcerias que ampliam o conhecimento dos alunos e embasam a formação acadêmica. É o caso da parceria entre o curso de Engenharia Mecatrônica e o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec). Por meio do programa de estágio, alunos podem estudar com protótipo de braço robótico.

A coordenadora pedagógica do Sergipe Parque Tecnológico, Rita de Cássia Cardoso dos Santos, explica que o modelo utilizado no estágio foi desenvolvido pela empresa MeArm, que confecciona diversos modelos de braços robóticos. O modelo utilizado pelos alunos permite que o braço responda aos estímulos que o usuário aplica.

“O SergipeTec, além de estimular o desenvolvimento de pesquisa tecnológica ou inovação tecnológica, disponibiliza um laboratório estruturado com diversos equipamentos e materiais necessários para o projeto, tais como os motores, a fonte, o microcontrolador e outras peças do projeto. Não podemos esquecer do acompanhamento pedagógico”, disse.

Sobre o estágio, Rita informa que o SergipeTec fica responsável pela elaboração do relatório final. O estágio, que teve início em março, foi realizado de forma presencial e virtual por conta da pandemia, e se encerra em agosto.

“O objetivo do protótipo é simular, de maneira educacional, um braço robótico industrial que se utiliza, por exemplo, de sua função, em esteiras de montagem em montadoras, ou até cirurgias remotas. O segundo objetivo do protótipo do braço robótico é abastecer o banco de projeto que serve para apresentação para alunos de escolas públicas que participam de cursos gratuitos com o propósito de estimular aos alunos acerca das atividades que um engenheiro mecatrônico pode desempenhar”.

Troca de conhecimento

Jhonatta Feitosa Moura Tavares acadêmico do último período de Engenharia Mecatrônica da Unit foi um dos alunos que realizou o estágio e produziu o minicurso virtual. Para ele, a experiência foi de troca de conhecimento.

“O Sergipetec foi uma ótima experiência por nos proporcionar contato com materiais que necessitamos para desempenhar nossas atividades, como sensores, microcontroladores, instrumentos de medição, instrumentos para solda, num laboratório de qualidade. Também foi muito bom o contato que tivemos com os alunos do nosso curso de Arduino, ofertado pelo Sergipetec, levando um pouco da nossa área para alunos de escola pública, que podem até mesmo criar o interesse e futuramente ingressar no nosso curso, ou até mesmo trabalhar com isso”.

Sobre a contribuição do estágio para sua formação, Jhonatta disse que “o estágio contribuiu para a formação, uma parte por termos em nossas mãos um laboratório em que tivemos liberdade para escolher e desenvolver nossos projetos, mas principalmente por podermos ensinar outras pessoas sobre nosso trabalho, afinal muito se aprende quando se ensina”.

Estágio

Nelson Sá é professor no curso de Engenharia Mecatrônica da Unit e defendeu a importância do estágio para a formação acadêmica.

“Os estágios, sejam eles o supervisionado ou mesmo o voluntário, são benéficos para os alunos, porque ajudam no desenvolvimento da aptidão profissional, além de fortalecer o caráter pessoal e oferecem mais oportunidades por meio dos novos contatos profissionais. Dessa forma, o terá aumentado, e diversificado, o seu espectro de oportunidades ao procurar e se candidatar a uma vaga de emprego no mercado de trabalho após a conclusão do seu curso universitário”.

