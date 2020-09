Ação conjunta entre PC e PM desarticula uma associação criminosa no interior do estado

01/09/20 - 13:59:59

Na manhã desta terça-feira, 1º, foi deflagrada em Ribeirópolis mais uma operação no combate ao tráfico de drogas na região. Na oportunidade, foram presos dois indivíduos em flagrante delito por estarem na posse de aproximadamente 1kg de substância entorpecente semelhante à maconha e uma quantia em dinheiro fracionado, típica na atividade do tráfico de drogas. Com a dupla, também foi apreendido um veículo automóvel Gol, de cor branca.

Os presos são José Júnio Almeida Santana, vulgo “Jr Bola”, e Paulo Henrique Lima, conhecido como “Paulo Henrique de Suvela”. No momento da abordagem, os indivíduos empreenderam fuga, mas foram capturados. A ação policial ocorreu na Avenida Vereador Silveira Dantas, em Ribeirópolis.

Ainda conforme as investigações, há aproximadamente três dias, o indivíduo conhecido como “Jr Bola”, após ter sido flagrado em atitude suspeita por policiais militares do 3º BPM, abandonou sua moto com 1kg de substância entorpecente análoga à maconha na praça de eventos de Itabaiana. Na ocasião, também esqueceu seu documento de identificação no momento da fuga, tornando possível identificá-lo, que é suspeito de fazer parte de uma organização criminosa que atuava na venda de drogas e na prática de homicídios em Itabaiana.

É importante ainda destacar que antigas lideranças dessa organização criminosa morreram em confronto com as forças policiais numa operação conjunta do 3º BPM e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), ocorrida no conjunto Parque dos Faróis, na Grande Aracaju, em agosto do ano passado.

O delegado Gregório Bezerra destaca que o histórico de reinteração criminosa de José Júnio Almeida Santana e Paulo Henrique Lima demonstra um elevado grau de periculosidade, e a liberdade destes oferecia grande risco à garantia da ordem pública. Nesse sentindo, foi pedida a prisão preventiva dos criminosos presos na ação policial de hoje e estes se encontram à disposição da justiça.

O delegado ainda esclarece que o apoio da população através das denúncias está sendo essencial para a efetividade das ações de combate ao crime na região, e reforça que as Forças de Segurança do Estado estão prontas para proteger e melhor servir a população sergipana. Qualquer informação sobre crimes disque 181.

Fonte e foto SSP