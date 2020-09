BANCÁRIOS DE SERGIPE APROVAM A PROPOSTA DE ACORDO DA FENAMAN

01/09/20 - 12:17:48

A Assembleia Virtual do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE) aprovou a proposta global negociada pelo Comando Nacional dos Bancários com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A decisão prevê um reajuste de 1,5% para salários, com abono de R$ 2 mil para este ano, além da reposição da inflação (estimada em 2,74% no período) para demais verbas, como vales alimentação e refeição e auxílio-creche/babá.

Com a participação de funcionários dos bancos públicos e privados, a aprovação do acordo obteve 94,2% de aprovação entre os votantes do Banco do Estado de Sergipe (Banese); na Caixa Econômica, 80,2% aprovaram o acordo; Banco do Brasil, 87,7%; Banco do Nordeste, 90,4%. Já os funcionários dos bancos privados, a proposta foi aprovada por 97,8% dos participantes.

O reajuste de 1,5% nos salários + abono de R$ 2.000,00 para todos os bancários neste ano de 2020 garante em 12 meses valores acima do que seria obtido apenas com a aplicação do INPC para salários até R$ 11.202,80, o que representa 79,1% do total de bancários.

Fonte e foto: Sindicato dos Bancários / SEEB-SE