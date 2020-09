Blogueiro diz vereador pagou 5 mil reais a um médico urologista para melhorar seu performance “sexual”

01/09/20 - 15:20:09

As redes sociais se tornaram um meio rápido de se propagar as notícias, algumas vezes verdadeiras e outras fake.

O relato feito por um dos blogueiros mais conhecido do estado de Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, como ficou conhecido devido a sua movimentação nas redes sociais, feito na tarde desta terça-feira (01) provocou a curiosidade de milhares de sergipanos.

Gordinho do Povo afirma que “um vereador de Aracaju, gastou cinco mil reais para aumentar seu órgão sexual. É isso mesmo. Não vou citar o nome dele agora, mas prometo que vou divulgar em breve”, disse o blogueiro.

Essa informação pode criar uma série de conflitos, até mesmo por conta da legislação eleitoral, porém é de chamara a atenção, já que a pandemia do coronavírus deixou centenas de desempregados, fez com que pessoas estejam passando fome. Enquanto isso, o suposto vereador estaria preocupado com sua virilidade.