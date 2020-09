COOPERTALSE FIRMA ACORDO COM MPE DE SERGIPE PARA CUMPRIMENTO DE REGRAS

01/09/20 - 05:10:09

O Ministério Público do Estado de Sergipe firmou acordo no Cumprimento de Sentença com a COOPERTALSE – Cooperativa de Transporte Alternativo de Passageiros do Estado de Sergipe, devidamente homologado por decisão judicial, para apenas transportar o número de passageiros de acordo com a capacidade do veículo

Com o acordo, nenhum passageiro poderá ser transportado em pé e sem cinto de segurança.

A multa de 34 mil reais aplicada à cooperativa será revertida para a sociedade com a reforma do RESTAURANTE PADRE PEDRO, beneficiando assim centenas de pessoas que utilizam o espaço público.

O processo continua em face da COOPETAJU, cujo débito ainda é maior, 64 mil reais.

Fonte: MP/SE