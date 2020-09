Correria para formar chapas

01/09/20 - 00:01:11

Diógenes Brayner – [email protected]

O Patriotas está ouvindo todos os pré-candidatos para tomar uma posição ainda esta semana ou no início da próxima. Ontem o partido reuniu-se com o deputado Rodrigo Valadares (PTB), que expôs projeto de Governo para Aracaju e deixou claro que gostaria de contar com a companhia do Patriotas, em caso de eleger-se prefeito, para por em prática tudo que mostrou durante o encontro. Desde que a vereadora Emília Corrêa anunciou que o seu foco seria a reeleição, que o Patriotas tem ouvido outros candidatos à busca de uma posição correta em termos de aliança, para as eleições de novembro.

Rodrigo Valadares sempre teve uma boa relação com a legenda, inclusive com Emília Correa, desde que se propôs a disputar a Prefeitura de Aracaju. De Direita, o deputado segue orientação política ditada pelo Governo Bolsonaro e pretende conquistar o eleitorado que apoia o presidente em Aracaju, a fim de chegar à Prefeitura e traçar metas em consonância com a linha político-ideológica do Planalto. O Patriotas está ouvindo a todos, com o objetivo de seguir o rumo político traçado pela legenda, que não é desvinculada do que também imagina Rodrigo Valadares.

A posição do Patriotas é acompanhar quem oferecer melhores propostas para Aracaju e que se assemelhe com uma estrutura de Governo que a legenda colocaria em prática, caso elegesse o prefeito. Segundo comentários de setores do partido, há uma simpatia pelo Democratas, em razão do bom entendimento com a pré-candidata da legenda, delegada Georlize Teles, que anteriormente teve o desprendimento de anunciar que abriria mão de disputar a Prefeitura para ser a vice de Emília Corrêa. Membros do Patriotas que formam a chapa de vereador também vê o DEM com bons olhos e a composição pode ser definida até em razão de um bom relacionamento entre filiados.

Esses dois partidos – Democratas e PTB – estão no radar do Patriotas, assim como o Cidadania. Este último teria sido descartado em razão de parte dos filiados à sigla não aceitar a companhia do senador Alessandro Vieira, por razões ligadas à atuação do parlamentar em relação a Bolsonaro. Teria ainda o Avante, mas é provável que o pré-candidato a prefeito Lúcio Flávio, não tenha o aval da sigla, dependendo do formato que ele apresente até amanhã à noite, para demonstrar condições de disputar o mandato, com chances reais de chegar à final, incluindo um segundo turno.

Os pré-candidatos do PT, Márcio Macedo; da Rede, Henri Clay, e do PDT, Edvaldo Nogueira, que vai à reeleição, provavelmente não vão se reunir com o Patriotas porque não se afinam no campo ideológico, restando o Podemos, do deputado Zezinho Sobral, difícil de formar uma composição com qualquer outra das legendas que têm o seu perfil, porque a oferta que lhe fazem é a vice. Aliás, no item vice a única chapa definida é o do Cidadania, que conseguiu harmonizar os dois nomes já no primeiro contato com o PSB. A maioria dos partidos já tem data de convenção marcada, mas ainda não definiu chapa o que se prevê uma correria para entendimentos nestas duas próximas semanas, sem espaço para prolongamento das conversas infindas…

Republicanos com Edvaldo

Em reunião realizada ontem, o Republicanos decidiu, por maioria, que vai apoiar a reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT).

*** O Republicanos ficou de definir uma data para anúncio, que deve acontecer ainda esta semana,

*** O presidente estadual do Republicanos, Jony Marcos, seria o candidato a prefeito de Aracaju e teve conversas com outras legendas, mas não foi possível a formação de um bloco coeso.

Semana de avaliação

Esta semana o Governo não adotará nenhuma medida para novas aberturas, porque vai avaliar o resultado da escala do Covid-19 com a abertura de bares e restaurantes.

*** Será um período de observações e só na sexta-feira, dia 11, é que fará nova reunião para aferir resultados, inclusive eventos de pequeno porte.

*** Os grandes shows ainda não serão liberados.

Interior aglomera

Em Aracaju não foram registradas grandes concentrações nos bares, embora continue sem ser respeitado o distanciamento e existem aglomerações nas mesas sem problema.

*** De cidades do interior, principalmente em povoados, as festas rolam soltas em razão de pré-candidaturas a prefeito e vereador.

Questão da Cinelândia

Segundo uma fonte da vigilância, a tendência é voltar a fechar as praias de Aracaju em razão do aglomerado na praia da Cinelândia por excesso nas aglomerações.

*** De dia à beira mar e à noite no calçadão as pessoas não respeitaram o protocolo. Inclusive sem uso de máscaras e mantendo contatos mais que diretos.

*** Os bares da orla à noite mantêm certos cuidados, mas as pessoas juntam mesas e ignoram as normas, o que é um risco para a volta da pandemia.

Henri Clay e vice

O ex-presidente da OAB-SE, Henri Clay (Rede) não seria aceito por parte dos partidos que apoiam a reeleição de Edvaldo Nogueira (PTB) à Prefeitura de Aracaju.

*** Henri Clay mantém a sua pré-candidatura a prefeito, mas ainda está em conversas e sem definições quanto a alianças.

*** Nesses próximos dias terá uma definição, porque as convenções vão até o dia 17 próximo.

Edvaldo vai reunir

Ainda esta semana haverá reunião de todo o bloco que dá apoio a Edvaldo Nogueira para discutir a coordenação, campanha e a questão do nome para vice.

*** Aparecem dois prováveis, ambos do PSD: delegada Katarina Feitosa e Jorginho Araújo. A convenção dos partidos aliados a Edvaldo será dia 12.

PT combate corrupção

Pré-candidato a prefeito pelo PT, Marcio Macedo perguntou ontem: “Sabe quem investiu no combate à corrupção e no fortalecimento da Polícia Federal”?

*** Respondeu rápido: “foi quem defende você, foi o PT”.

Georlize decidida

O presidente regional do DEM, José Carlos Machado, confirma a pré-candidatura da delegada Georlize Teles à prefeita de Aracaju: “ela não tem nenhuma razão para recuar e o partido vai mantê-la”.

*** Machado disse que Georlize está preparada e pronta para a campanha eleitoral: “nossa esperança é que o Patriotas nos apoie”, disse.

Luciano em Propriá

Luciano Nascimento (de Menininha) anunciou sua pré-candidatura a prefeito de Propriá pelo Democratas, dizendo inclusive que atendia a apelos de eleitores.

*** Luciano lançou seu nome depois de conversar com familiares e amigos e desde ontem está em contato com outros partidos para formação de um bloco.

*** A escolha do vice será através de um consenso e a convenção será realizada dia 16, uma quarta-feira.

André em Sergipe

O chefe da Casa Civil do Rio de Janeiro, ex-deputado André Moura (PSC), passou dois dias em Aracaju e ficou com a família no sábado e domingo.

*** Sábado esteve em Pirambu e participou do aniversário de sua irmã, Patrícia, e de lá foi para Japaratuba, onde participou de reuniões políticas do município. Sua mulher, Lara Moura, é candidata à reeleição.

Intensifica trabalho

No domingo pela manhã o secretário André Moura retornou ao Rio de Janeiro, cujo Governo enfrenta turbulências em razão do afastamento do governador Wilson Witzel.

*** André intensificou o seu trabalho no Governo para contornar toda situação e em nenhum momento o seu nome apareceu em qualquer ato de corrupção.

Estância e virada

O ex-prefeito Ivan Leite teria se sobressaído em uma pesquisa para consumo interno e pode acabar o sonho do vereador André Graça, de ser o vice do prefeito Gilson Andrade, que disputa a reeleição.

*** Ivan Leite quer que sua mulher, vice-prefeita Adriana Leite, se mantenha na chapa e vá para a disputa.

*** A informação é que Ivan e Gilson voltaram a conversar e a chapa deste ano pode repetir a de 2016.

Juliano não disputa

O nome do empresário Juliano César, da Fasouto, foi citado ontem no meio político como uma das prováveis indicações para candidato a vice-prefeito de Edvaldo Nogueira, na disputa pela reeleição..

*** Filiado ao PP, Juliano negou. Disse que exerce suas atividades empresariais e é o executivo da Fasouto. Participa de atividades vinculadas ao setor e atua junto à classe, mas sem pretensões de disputar mandatos políticos.

Roberto se reelege

O pecuarista sergipano Roberto Góes, foi reeleito presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Indubrasil (ABCI) para o triênio 2020-2022, com a participação de pecuaristas de todo o país,

*** Ex-prefeito da cidade de Riachão dos Dantas e ex-deputado estadual, Roberto Góes sempre atuou no setor e há anos é um dos criadores de Indubrasil em Sergipe.

Rogério e salário

Senador Rogério Carvalho (PT) pergunta: “reduzir o preço do Gás de cozinha? Reduzir o preço da energia elétrica? Reduzir o preço dos combustíveis? Reduzir os juros do cartão? Não”!

*** – Bolsonaro vai reduzir o salário mínimo, que serve pra pagar essas contas, responde.

Uma boa conversa

Clóvis Silveira – Pode não haver uma solução perfeita, mas imaginar que o problema é impossível é a mais perfeita das imperfeições possíveis!

Revista da Justiça – Aluguel de terreno para instalação de antena de celular está sujeito à ação renovatória.

Justiça em foco – Ministério da Justiça deverá informar ex-presidente Lula sobre acordos de cooperação com EUA na Lava Jato.

Cid Gomes – Bolsonaro, por que o banco BTG, fundado pelo Paulo Guedes, pagou R$ 370 milhões por uma carteira de crédito do BB que vale R$ 3 bilhões?

Nota de 200 – O Banco Central informou nesta que a nova nota de R$ 200, que terá a imagem do lobo-guará, será lançada às 13h30 de amanhã.

Fechada chapa – Em Canindé do São Francisco foi fechada a chapa de Kaká Andrade a prefeito, com o vereador Ferreira (Republicanos) para vice.

Muitas dúvidas – Conversas internas vêm acontecendo em todos os municípios do Estado para fechamento de chapa majoritária. Ainda há muitas dúvidas.

Rogério Carvalho? – Você sabia? Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial e agora quer cortar ele pela metade!

Revista Fórum – Alexandre Garcia conclui por conta própria que “mais das metade dos mortos [de Covid-19] já morreriam de qualquer maneira”