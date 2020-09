CRESS Sergipe sedia XXIX Encontro Descentralizado da Região Nordeste em formato virtual

01/09/20 - 06:31:00

Este ano, foi a vez do Conselho Regional de Serviço Social 18ª Região (CRESS Sergipe) ser o anfitrião do XXIX Encontro Descentralizado Nordeste, que por conta da pandemia ganhou o formato online com o nome Reunião Descentralizada da Região Nordeste. O evento, realizado nesta sexta-feira, 28, e sábado, 29, é um importante espaço de articulação, formulação e avaliação da política do Conjunto CFESS/CRESS, servindo para apresentação das propostas para o planejamento do triênio 2020/2023, além de contribuir para nortear as ações e os posicionamentos ético-políticos que darão direcionamento para o Serviço Social brasileiro.

A reunião contou com a participação de representantes do CFESS e dos CRESS do Nordeste (Bahia, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) e teve caráter participativo, consultivo e propositivo, considerando a resolução do CFESS nº 949/2020 que cancelou o Encontro Nacional CFESS/CRESS, os Encontros Descentralizados e as Assembleias Gerais no exercício 2020, em virtude da pandemia da Covid-19.

A abertura do evento foi transmitida ao vivo pelo Youtube do CRESS Sergipe, na noite de sexta-feira, 28, para toda a categoria dos/as assistentes sociais e contou com a participação de estudantes, profissionais e pesquisadores da região Nordeste. Na programação, foram realizadas as Mesas de Abertura e de Conjuntura. Na Abertura, os representantes das entidades do Serviço Social deram suas contribuições sobre a importância destes debates para o exercício profissional.

A Mesa de Abertura foi composta pela representante do Centro Acadêmico de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe, Náline Silva Machado; representante da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), Andrea Pacheco de Mesquita; representante do Departamento de Serviço Social da UFS, Catarina Nascimento de Oliveira; presidente do CRESS Sergipe, Dora Rosa Horlacher; e a presidente do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), Elizabeth Borges; além do conselheiro do CRESS-SE, Ricardo Marques, que foi o moderador do evento de abertura.

Já a Mesa de Conjuntura contou com a participação do professor e doutorando em Serviço Social, Everton Melo da Silva e da professora e doutora do Departamento de Serviço Social da UFS, Josiane Soares, que debateram o tema: “Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?” (frase de Marielle Franco). O objetivo foi discutir as questões do racismo no Brasil e o número de mortes indeterminadas, além de destacar os estados do Nordeste com maiores índices de taxas de homicídio de pessoas negras.

No segundo dia de reunião foram realizadas discussões com amplos debates e decisões durante todo o dia. No período da manhã, ocorreram reuniões virtuais simultâneas para as discussões dos Eixos Temáticos do conjunto: Administrativo/Financeiro, Orientação e Fiscalização; Seguridade Social; Ética e Direitos Humanos; Comunicação; Formação Profissional e Relações Internacionais. Em cada eixo, os representantes dos nove CRESS e do CFESS puderam construir as ações para o triênio 2020-2023, tendo como horizonte os desafios atuais para o Conjunto CFESS/CRESS e a defesa do Serviço Social, dos direitos e das políticas públicas.

Já no período da tarde, ocorreu a Exposição sobre o “Fórum Nacional em Defesa da Formação e do Trabalho com Qualidade em Serviço Social”, apresentado pela conselheira do CRESS-RJ, Janaina Bilate, que é o regional que representa o Conjunto na coordenação do Fórum, e Ivna Nunes, membro da ABEPSS. As duas fizeram explanações sobre a importância do Fórum e sobre a sua regionalização, além de apresentar um histórico de como o Fórum foi criado e as últimas reuniões realizadas. O Fórum tem o objetivo de produzir ações de enfrentamento à precarização do ensino de graduação em Serviço Social.

Após a explanação, foi realizada a Plenária Final com a participação de todos para a apresentação das propostas discutidas em cada eixo. As propostas escolhidas serão levadas para a Plenária Nacional, a ser realizada pelo CFESS entre os dias 2 e 4 de outubro deste ano. Ao final do evento, os representantes dos CRESS definiram que o estado do Piauí será o responsável pela organização do Encontro Descentralizado de 2021.

Fórum das COFI do Nordeste

Como parte da programação, também ocorreu na sexta a tarde, 28, o Fórum das Comissões de Orientação e Fiscalização (COFI) da Região Nordeste, com o tema “ Avanços e desafios para a garantia das condições ética e técnicas dos Assistentes Sociais, a partir das estratégias criadas pelas COFIs para efetivação da fiscalização no atual cenário de pandemia”.

Comissão Organizadora

A comissão organizadora do evento, composta por conselheiros do CRESS-SE, foram os assistentes sociais: Rita Regina (coordenadora), Aloísio Júnior, Indiana Vieira e Jailson Ramos (integrantes da comissão), além da colaborações de funcionários e conselheiros do CRESS-SE. Durante o evento, Aloísio Júnior fez a mediação do Fórum das COFIs; Indiana Vieira mediou o Fórum de Formação Profissional; Rita Regina apresentou a Plenária Final e Jailson Ramos auxiliou na parte tecnológica do evento.

Ascom/CRESS-SE