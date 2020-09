DEPUTADO DEFENDE RETOMADA DE CURSOS DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA

01/09/20 - 15:59:53

Os parlamentares aprovaram na manhã de hoje, 01, na Sessão Plenária Mista realizada pela Casa Legislativa de Sergipe, a Indicação nº 460/2020, do deputado Capitão Samuel (Cidadania) que propõe que seja reconhecida a essencialidade dos Cursos de Formação Profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à Segurança Pública. A matéria do deputado, que será enviada para o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, defende que seja realizado um plano de retorno destas atividades no âmbito do estado de Sergipe.

Atividade essencial

De acordo com o parlamentar, mediante retomada da economia de Sergipe, se faz necessário refletir sobre a reabertura de cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras de segurança pública. Caso contrário, Capitão Samuel avalia que há prejuízos para os concurseiros, para os cursos de formação e para a sociedade.

“Os candidatos nos concursos públicos, notadamente das carreiras policiais, têm gastos elevados com os cursos, afinal, são pelo menos cinco etapas do certame. Fora os cursos para a preparação em cursinho, eles têm gastos com transporte, alimentação, exames médicos, além de outras despesas após a conclusão de tudo isso. Dessa forma, como em Sergipe há o plano da retomada gradual da economia, necessário se faz referir sobre a reabertura dos cursos de formação profissional na carreira de segurança pública, haja vista que muitos estudantes têm sido prejudicados com a continuidade da paralisação, bem como a segurança pública urge cada vez mais nova profissionais”, avaliou o Capitão Samuel.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões