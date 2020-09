Deputado Samuel Carvalho pede reabertura dos Clubes Sociais

01/09/20 - 16:24:39

Por entender que os clubes sociais de Sergipe ajudam a manter em dia a saúde física e emocional, e podem reiniciar suas atividades de forma restrita, reduzida e sob vigilância, o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23), utilizou o pequeno expediente na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), nesta terça-feira (1), para pedir apoio dos deputados junto ao governador pela abertura dos espaços.

Dr. Samuel defendeu que nos espaços, as pessoas podem praticar atividade física, relaxar e ter um momento de lazer com segurança. “Precisamos entender que os clubes promovem saúde, bem-estar e lazer para essas pessoas que estão há cerca de seis meses em isolamento social. É importante que essas pessoas tenham um lugar preparado e seguro, onde podem ficar afastadas uma das outras aproveitando seu fim de semana. Quero deixar claro a importância da reabertura dos clubes sociais neste momento. As famílias precisam de um lugar para relaxar com segurança”, afirmou.

Segundo o parlamentar, os restaurantes e praias foram liberados e os clubes foram excluídos dessa fase do decreto. “O que chama atenção é que os clubes podem ter ainda mais controle na entrada, pois existe uma portaria e só entra quem é associado, mas o Governo não liberou e colocou a reabertura em uma fase especial. Faço um apelo ao governador para que olhe por essa causa também, pois muitos pais de família trabalham nesses locais e precisam do emprego”, pontuou.

Por: Assessoria