Empossados mais 13 aprovados no primeiro concurso da Alese

01/09/20 - 12:32:48

O diretor-geral da Assembleia Legislativa de Sergipe, Roberto Bispo, o diretor de Comunicação, Irineu Fontes e o assessor da presidência, Daniel Haack, empossaram na manhã desta terça-feira, 1º, mais 13 aprovados no 1º concurso público realizado pela Alese.

De acordo com Roberto Bispo, é uma satisfação empossar os aprovados no concurso realizado em 2018. “É uma alegria e satisfação porque o presidente Luciano Bispo determinou a abertura do primeiro concurso da Alese; nós fomos à Fundação Carlos Chagas, fizemos o contrato e pedimos acima de tudo, lisura e transparência. Foram 45 mil pessoas que fizeram esse concurso, que ocorreu sem nenhum questionamento da justiça. Foi totalmente transparente Graças a Deus e passaram aqueles que estudaram e tiveram seus méritos”, destaca.

Roberto Bispo informou que com as posses desta terça-feira, a Alese fecha o número de 100 aprovados convocados.

“É uma alegria muito grande a chegada desses servidores novos que estarão ocupando as vagas deixadas pelos servidores que estão se aposentando. Graças a Deus deu tudo certo. De parabéns a Assembleia Legislativa porque trabalho e dignidade são os que dão respeito às pessoas e os concursados vão aprender muito nesta Casa”, enfatiza.

O assessor da Presidência da Alese, Daniel Haack explicou hoje foram empossados os candidatos da sexta e da sétima convocação.

“Os candidatos empossados nesta terça-feira, ocuparão os cargos nas áreas de Analista, Enfermagem, Jornalista, Apoio Jurídico e Técnico Administrativo. Com a convocação de hoje, a gente fecha 100 candidatos convocados para as 96 vagas oferecidas; inclusive passamos o número de vagas disponibilizadas no edital, em decorrência de algumas desistências e pedidos de exoneração”, explica.

Daniel Haack acrescentou que já foi publicada a oitava convocação, cuja posse está programada para o dia 1º de outubro com excedentes para alguns cargos.

Posse

Entre os empossados na Sala de Comissões, Simoni Ferreira da Silva contou que pra ela sempre foi um sonho trabalhar como servidora pública. “Hoje estou realizando esse sonho; passei dois anos estudando para concurso. Foram dois anos árduos, mas Graças a Deus, apesar da concorrência ter sido muito grande, eu consegui ficar dentro das vagas de Técnico Legislativo”, agradece.

Thaís de Souza Santos também comemorou a nova experiência como Técnica Legislativa. “Estou muito feliz. Sou de Porto da Folha e esse é o meu primeiro emprego. É uma expectativa de como servir ao estado, a partir do Poder Legislativo; uma realização pessoal e profissional; uma felicidade dos familiares e só tenho a agradecer a Deus por tudo”, enfatiza.

Fotos: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza – Rede Alese