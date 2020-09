Escola do Legislativo da CMA comemora 3 anos com realização de webinário

01/09/20 - 05:57:59

A Escola do Legislativo Profª. Neuzice Barreto de Lima irá realizar no dia 3 de setembro o 1º Webinário Internacional “O regime democrático, direito eleitoral e cidadania”. O evento é gratuito e acontecerá das 14h às 19h, de forma on-line.

O webinário tem o objetivo de comemorar os três anos de inauguração da Escola do Legislativo, além de promover discussão, raciocínio e reflexão a respeito dos temas apresentados com a presença de técnicos especializados nas respectivas áreas do conhecimento. A realização do evento também se configura como um processo de socialização entre o Poder Legislativo Municipal e a sociedade.

Durante as cinco horas do evento, 14 palestrantes do Brasil, México e Espanha passarão pelo Webinário. Serão abordadas questões como o processo eleitoral pós-pandemia, o limite da propaganda eleitoral pela internet, cyberdemocracia e outros.

Os interessados no curso devem enviar os dados para os e-mails: [email protected] ou [email protected]

Confira a programação:

14h – Composição da Mesa Solene e Abertura Oficial do Evento

– Pronunciamento da Presidência da Câmara Municipal de Aracaju

– Pronunciamento da Coordenação Científica do Evento

14h20 – Painel 01:Cyberdemocracia, Proteção de Dados Pessoais dos Eleitores e Partidos Políticos.

– Profa. Mercedes Iglesias Bárez (Espanha)

– Prof. Ricardo Maurício Freire Soares (Brasil)

15h – Painel 02: Democracia e Eleições no Direito Internacional

– Prof. Juan Manuel Bautista Jiménez (Espanha)

– Prof. Luís Samaniego Santamaria (México)

15h40 – Painel 03: Autonomia Político-Partidária e a Influência dos Grupos Invisíveis nos Processos Eleitorais

– Profa. Vânia Aieta (Brasil)

– Prof. Rodrigo Hita (Brasil)

16h20 – Painel 04: As Novas Formas de Abuso de Poder nos Processos Eleitorais

– Prof. Jaime Barreiros Neto (Brasil)

– Prof. Flávio Unes (Brasil)

17h – Painel 05: Os Limites da Propaganda Eleitoral pela Internet

– Profa. Marilda Silveira (Brasil)

– Prof. Ricardo Menna (Brasil)

17h40 – Painel 06: Processo Eleitoral Pós-Pandemia: Tendências e Desafios

– Prof. Tiago Ayres (Brasil)

– Prof. Vander Costa (Brasil)

18h20 – Painel 07: Ineditismo das Eleições 2020 e as Melhores Estratégias”

– Heraldo Rocha (Brasil)

– Fábio Rocha (Brasil)

19h – Encerramento Oficial do Evento

Da assessoria