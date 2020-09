Ezequiel Leite decide apoiar Astrogildo para prefeito de Capela

01/09/20 - 12:40:18

O ex-prefeito de Capela, Ezequiel Leite (PSD), em decisão consensual com sua mãe, esposa e filhos, decidiu não disputar a eleição para prefeito do município em 2020. Ezequiel e seu agrupamento decidiram apoiar o pré-candidato a Prefeito Astrogildo da Farmácia (PODEMOS), que disputará o pleito.

Ezequiel agradece as manifestações de apoio que recebeu dos amigos capelenses, que vinham incentivando sua pré-candidatura, mas ele entende que o momento é de unificar a oposição “pelo bem de Capela” e reconhece em Astrogildo uma alternativa ética, manifestando compromisso com o erário público e com o bem-estar dos capelenses!

“Deixei a prefeitura de Capela no final de 2016 com os salários em dia, os serviços públicos funcionando a contento, assim como a frota de veículos, e honrando todos os compromissos com os servidores e fornecedores. Não tivemos uma mancha sequer, atravessamos momentos extremamente difíceis, advindos da gestão anterior à nossa; além de crises financeiras no cenário nacional da época; mas seguimos priorizando uma gestão ética e voltada ao bem comum da população capelense, disse o ex-prefeito.

Em seguida, Ezequiel lembra que foi sucedido por uma gestão desastrosa, com pessoas que já foram processadas e, até condenadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, por mau uso do dinheiro público. “Capela perdeu seu brilho, a cada dia a população está mais entristecida, o sofrimento é grande. Tem uma prefeita que não tem compromisso com os mais pobres, em todas as áreas; tampouco com as tradições culturais”.

“Como empresário seguirei cumprindo meu dever social contribuindo, gerando emprego e renda no município. Sempre disse que tenho profissão, que não fiz e nem faço política partidária como meio de vida e sobrevivência. E para unificar e ajudar a oposição, vamos apoiar o PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO DE CAPELA NESTE ATUAL PLEITO, completou o ex-prefeito.

Por fim, Ezequiel disse que continuará trabalhando e morando em Capela, tocando seus negócios e participando ativamente da vida política da cidade. “Tenho compromisso com os capelenses, em especial os mais necessitados! A cidade precisa sair do atraso e vamos nos dedicar à campanha de ASTROGILDO DA FARMACIA dando apoio aos nossos PRÉ-CANDIDATOS A VEREADOR! Agora é rumo à vitória nas urnas”.

Por Assessoria de Imprensa