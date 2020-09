Governo do Estado conclui obra da nova sede do Instituto Médico Legal

01/09/20 - 06:16:56

A nova estrutura vai proporcionar eficiência e mais agilidade, assim como melhores condições de trabalho aos profissionais que prestam esses serviços

Com conceito arrojado e similar às outras sedes de Institutos Médicos Legais (IMLs) de grandes cidades do país, o prédio do novo IML de Sergipe está praticamente pronto para ser inaugurado. A nova estrutura vai proporcionar eficiência e garantir agilidade na realização de perícias, liberação de corpos e outras atribuições da mesma natureza, bem como assegurar melhores condições de trabalho aos profissionais que prestam esses serviços.

A obra foi feita pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop) e teve como investimentos de R$ 11.370.128,00, oriundos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste. São 2.500,00 m² de área construída em um terreno de 17.400,00 m², e é dividido em três blocos: dos vivos, dos mortos e de serviços essenciais, todos eles interligados por uma passarela elevada. O primeiro deles é composto por recepção, sala de necrópsia, laboratório, sala médica, geladeiras, incinerador, ossário, sala de podres, vestiários, copa, lavanderia, dormitórios para funcionários e três velatórios. O segundo possui recepção, salas para sexólogo, assistente social, odontologia, raios-X, reuniões e de administração, arquivo informativo, copa, coordenadoria, direção, secretaria, sanitários, além de quatro salas médicas e mais quatro de espera.

O último bloco é específico para os serviços básicos e possui lavanderia cujas dependências têm dois ambientes de separação, acabamento, casa de lixo, sanitários e castelo d’água com reservatório superior e capacidade de 27.500 litros e inferior com capacidade para 41.000 litros. A área externa foi pavimentada com 5.100 m² de paralelepípedo, possui 86 vagas de estacionamento (10 para pessoas com dificuldades de locomoção e 20 para idosos), e tem ainda subestação de energia, duas guaritas e duas lanchonetes.

A cobertura da edificação é dividida em estrutura metálica (4.100 Kg) e fibrocimento (1.500 m²). Na pavimentação interna e circulações foram aplicados 1.300 m² de piso de alta resistência, além de rampas de acessibilidade, piso tátil e de alerta. Para garantir a comodidade e segurança, todos os blocos possuem sistemas de climatização, de sonorização, de comunicação visual com placas indicativas comuns e em Braille e de informação sobre os setores, sistema de combate a incêndio com hidrantes, de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) e de irrigação para as áreas gramadas, além de drenagem e de tratamento de esgoto (DAFA/ Filtro/ Sumidouro).

O novo IML

O novo IML está localizado na Avenida J, no Povoado Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro, próximo ao Presídio Feminino (Prefen) e a 15 km do centro da capital sergipana. De acordo com o engenheiro civil, Jurandi Rodrigues, a obra está 98% executada. “Os oito profissionais que ainda se encontram na obra estão finalizando pequenos reparos de pintura e realizando a limpeza geral. Concluídos esses trabalhos, será feito o polimento final no piso das áreas internas e a ligação geral da energia”, explica.

Com a construção do novo Instituto Médico Legal, a ampliação dos serviços prestados em algumas situações será duplicada e em outras triplicará. Atualmente a sala de necropsia comporta até 28 corpos, e na nova sede esse número chega a 60. A nova edificação possui também uma sala especifica e preparada pra receber corpos em avançado estado de putrefação, já o atendimento aos vivos (exames de lesões corporais) será ampliado, uma vez que, com mais consultórios, uma quantidade maior de médicos atenderão simultaneamente, diminuindo assim o tempo de espera.

Outras ações realizadas atualmente em menor escala serão intensificadas, bem como outros serviços serão realizados no IML. Com atuação restrita na atual sede, o setor de antropologia terá uma evolução significativa, visto que as novas instalações possibilitarão condições melhores (espaço físico ampliado, iluminação). Também será montada uma sala para dissecação de corpos, e haverá a implantação do serviço de assistência social, ressaltando assim a abrangência na prestação dos serviços.

“Com o passar dos anos e o aumento considerável no número de ocorrências, a atual sede ficou limitada para o atendimento aos 75 municípios sergipanos. Pensando nisso e na extensão das atividades, o Governo de Sergipe buscou referências em alguns dos IMLs mais modernos do Brasil, e designou à equipe de profissionais a elaboração de um projeto contemporâneo, arrojado, e o resultado é esse novo instituto médico que com certeza realizará um trabalho de excelência, bem como um atendimento digno aos cidadãos que buscam a instituição em situações muito delicadas das suas vidas”, ressaltou o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto.

Fonte e foto assessoria