SE: Instituto de Identificação retoma atendimento presencial

01/09/20 - 13:17:44

Com a nova carteira de identidade, o atendimento inicial é por agendamento, feito exclusivamente pelo site da Secretaria de Segurança Pública

O Instituto de Identificação Dr. Carlos Menezes (IICM) retomará o atendimento presencial nessa quarta-feira, 2. O atendimento é direcionado, exclusivamente, para as pessoas que solicitaram a emissão da carteira de identidade através do portal da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e receberam as orientações para o comparecimento na sede e nos demais postos da instituição.

A nova carteira de identidade foi apresentada pelo IICM na sexta-feira, 14 de agosto. De acordo com o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, as solicitações do RG já estão sendo processadas e os solicitantes já estão recebendo as orientações para as etapas seguintes da confecção do documento.

“Após o período de migração da base de dados, que se encerrou nesta terça-feira, 1º, as nossas equipes, já com acesso ao novo sistema, estão analisando todos os cadastros e solicitações que foram feitas. Assim, o cidadão já está começando a receber, no seu e-mail, a confirmação da aprovação do cadastro e o dia que comparecerá no Instituto de Identificação para coleta biométrica”, detalhou.

Jenilson Gomes explicou também que o cidadão que não obtiver a aprovação das informações cadastradas será comunicado sobre a situação. “O cidadão que tiver o cadastro reprovado será informado sobre o motivo da não aceitação da solicitação, para que ele possa corrigir e iniciar um novo atendimento, sem ter que ir para a porta do Instituto de Identificação ou outro ponto de atendimento. Então isso dá mais dignidade e celeridade ao processo”, ressaltou.

O diretor do Instituto de Identificação reforçou a necessidade de que as pessoas não se dirijam à instituição caso não possuam atendimento agendado. A recomendação tem como objetivo evitar as aglomerações, que colocam em risco a saúde da própria população diante do risco de contágio pela Covid-19.

“Estamos com essa metodologia de trabalho porque ainda estamos em um período de pandemia. Então é fundamental que o cidadão não vá para a porta do Instituto de Identificação se ele não estiver com o agendamento em mãos. Nesse agendamento, há o número do protocolo, que é fundamental ser apresentado”, acrescentou.

Os atendimentos serão retomados, mas de forma reduzida, conforme salientou Jenilson Gomes. “O Instituto de Identificação começa atender nesta terça-feira de forma reduzida, mantendo todas as medidas de segurança sanitárias. Não teremos o atendimento totalmente presencial como era no passado. Por isso, esse canal on-line, que substitui aquela comunicação que o cidadão fazia por WhatsApp”, pontuou.

Etapas para solicitação do novo RG

O atendimento inicial para a emissão da carteira de identidade é feito pelo site www.ssp.se.gov.br . Na primeira etapa, o cidadão preenche um formulário disponível, exclusivamente, no site. Já nesse momento, é feito o envio dos documentos e da foto que será utilizada no RG. Na segunda etapa, o cadastro é analisado e o cidadão recebe a informação do dia e do horário para o atendimento presencial.

Em seguida, na terceira etapa, o cidadão comparece ao posto do Instituto de Identificação, apenas, para realizar a coleta da biometria, conforme o protocolo que será enviado por e-mail. Na quarta etapa, o IICM realiza uma pesquisa multi biométrica, produz a carteira de identidade e envia para o posto de atendimento escolhido pelo cidadão para a entrega do RG.