Irritado, coronel Rocha afirma que prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, é “covarde”

01/09/20 - 08:03:16

A redução nos salários de duas servidoras públicas, e que seria por autorização do prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), deixou o pré-candidato a prefeito, coronel Henrique Alves Rocha (Cidadania), visivelmente irritado.

Na manhã desta terça-feira (01), coronel Rocha afirmou que o prefeito Marcos Santana desrespeitou a legislação eleitoral e, de forma a prejudicar duas servidoras públicas efetivas, porque decidiram se filiar ao Cidadania e disputar uma vaga no legislativo daquele município.

As informações passadas por coronel Rocha são de que “Marcos Santana é um covarde. Ele reduziu o salário de duas servidoras que ganham pouco mais de um salário mininimo. De forma covarde ele reduziu para duzentos reais. Não seja covarde. Seu problema é com coronel Rocha e não com quem não pode se defender. É o elefante pisando na formiguinha”, desabafou o pré-candidato.

Rocha finalizou informando que já acionou a assessoria jurídica do partido para reverter a situação, já que “a legislação não permite a redução de salário”, disse o coronel afirmando que foi uma forma de retaliação por conta da decisão tomada pelas pré-candidatas.