JUVENTUDE CAMPO UNITÁRIO APRESENTA PROPOSTAS AO NÚCLEO AGRÁRIO DO PT

01/09/20 - 14:25:42

Representantes da juventude de vários movimentos integrantes do Campo Unitário apresentaram propostas para a melhoria das condições de vida e permanência no campo aos parlamentares e integrantes do Núcleo Agrário da Bancada do PT na Câmara, durante a reunião realizada na segunda-feira, dia 31. O convite partiu do coordenador do colegiado, deputado federal João Daniel (PT/SE). Durante a reunião, eles debateram questões do campo, com recorte social, econômico, político, cultural, de gênero e étnico-racial, na sua concepção de sujeitos políticos e de protagonistas da história.

Considerando o campo como um espaço de vivência e que cumpre um papel fundamental para o desenvolvimento econômico e social para o povo brasileiro, os jovens reivindicam a criação de políticas que possibilitem trabalho, renda e condições de viver bem no campo, com vida saudável e condições para produzir alimentos, acesso à saúde, educação e cultura, com inclusão digital e internet que os integre ao processo de desenvolvimento da sociedade como um todo. Para o deputado, é muito importante esse debate com a juventude, conhecer suas demandas e anseios. Nesse sentido, João Daniel informou que está sendo trabalhada a realização de um seminário com a juventude do campo para ampliar esses pontos levantados e reivindicados pelos jovens.

A luta da juventude é por maior participação do jovem no campo, o que vem diminuindo ao longo dos últimos anos. Isso devido à precarização do trabalho dos jovens e falta de acesso à cultura e à educação, o que dificulta a sua permanência no campo. Entre as propostas que eles apresentaram ao Núcleo Agrário, representados por Jailma Lopes da Juventude do MST do Rio Grande do Norte, buscando um protagonismo nos diversos espaços de suas vidas, estão a construção de propostas que visem: a adoção de Bolsa Permanência no Campo; apoio à produção de alimentos e conservação ambiental; agroindustrialização; internet, tecnologia e inclusão; cultura, arte, esporte e lazer; educação do campo e formação técnica.

Participaram da reunião virtual representantes da juventude do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), Confederação Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais (MPP), Movimento Camponês Popular (MCP), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), Pastoral da Juventude Rural, RENEA, ANA, ABA e MAM.

Os jovens ressaltaram que esperam contar com o apoio do Núcleo Agrário na necessária interlocução com o Parlamento na construção de suas propostas. O coordenador, deputado João Daniel, reiterou a disposição do Núcleo em articular esse apoio e debater a construção da implementação dessas propostas reivindicadas.

Por Edjane Oliveira